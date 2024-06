“Reazione a catena”: i campioni e le vittorie dell’estate 2024

Dal 3 giugno e per tutta l'estate, Pino Insegno ci terrà compagnia nell'amatissimo quiz di Rai1 Alessandro Alicandri







Con enorme successo si è aperta il 3 giugno una nuova edizione di "Reazione a catena", il gioco delle catene di parole e uno dei quiz televisivi più amati dagli italiani. Pino Insegno è tornato alla conduzione di un programma che rinnova il suo studio ma non cambia la sua formula, se non per un piccolo dettaglio: in un ponte di collegamento tra "L'intesa vincente" e "L'ultima parola" se i tre concorrenti non usano nemmeno un jolly per chiudere la lunga catena che porta alla parola finale, ricevono come premio lo "sblocco" gratuito della terza parola che chiude la mini catena de "L'ultima parola".

In questo articolo, in costante aggiornamento, vi diremo i nomi dei campioni e delle squadre partecipanti, i nomi dei loro componenti e il montepremi vinto aggiornando il record stagionale di punti ottenuti durante "L'intesa vincente". I giochi proposti, ovvero "Caccia alla parola", "La catena musicale", "Quando, dove, come, perché" e ancora "Quattro per una", "Una tira l'altra/La zip", "Zot" e "L'intesa vincente" più il finale con "L'ultima catena/L'ultima parola" sono rimasti invariati. Ecco, a seguire, i dati.

Record stagionale di punti a "L'intesa vincente"

I Chiuchiarelli - Davide, Chiara e Rita - 6 parole

Campioni in carica e montepremi

I Chiuchiarelli - Davide, Chiara e Rita - 6 parole (dal 3 giugno) - 0 euro

Squadre partecipanti (esclusi gli attuali campioni)