“Red Carpet”, la Gialappa’s e Alessia Marcuzzi su Prime Video

Paolo Di Lorenzo







L'anno nuovo inizia con le risate di Prime Video. La piattaforma streaming di Amazon ha sciolto le riserve su "Red Carpet - Vip al tappeto" il nuovo show che vedrà la luce il 9 gennaio 2025. Annunciato ai palinsesti dello scorso luglio e girato quest'estate presso il Castello di San Lorenzo de' Picenardi in provincia di Cremona, il nuovo programma unscripted basato su un format giapponese, ritrova Alessia Marcuzzi al timone di un programma della Gialappa’s Band (attualmente un duo composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci) dopo i grandi successi di "Mai dire...".

Il cast

Oltre a condurre lo show, Alessia Marcuzzi appare nella duplice veste di capa di un’agenzia di guardie del corpo. La sfida sul tappeto rosso che dà il nome al programma vede sotto i riflettori un cast di cinque dive: Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta. Le tre squadre di guardie del corpo sono invece composte da Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina; Ginevra Fenyes, Michela Giraud e Brenda Lodigiani, e infine Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Come funziona lo show

Tre squadre di bodyguard hanno come missione quella di scortare sino alla destinazione finale cinque personaggi famosi facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.