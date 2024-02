“Reestogreen”, tante idee contro lo spreco in cucina

Federico Fusca, lo chef del nuovo programma al via il 16 febbraio, ci aiuta a valorizzare gli avanzi Simona De Gregorio







Secondo l’Osservatorio Waste Watcher sullo spreco alimentare domestico, si stima che ogni italiano butti via mezzo chilo di cibo alla settimana. Come evitare questo sperpero? Ce lo insegnano i ristoratori di ogni tipo di locale (dal pesce alla carne, dalle pizzerie alle trattorie) nel nuovo programma "Reestogreen", in partenza venerdì 16 febbraio su Food Network. A loro, in ogni puntata, verrà fornito un box di ingredienti per realizzare una ricetta gustosa usando ogni parte degli alimenti a disposizione. Alla conduzione c’è lo chef Federico Fusca, affiancato da Chiara Carcano. E a lui abbiamo chiesto dieci suggerimenti utili per evitare gli sprechi in cucina.

Pane «È tra gli alimenti più facili da riciclare. Se è troppo secco va tritato per ricavare il pangrattato. Se è duro, ma si riesce ancora a tagliarlo, si possono ricavare bruschette o crostini per le zuppe. In ogni caso, quando avanza, andrebbe messo in congelatore, al l’occorrenza si tira fuori, si passa sotto l’acqua corrente e si mette in forno: così torna croccante per qualche ora».

Verdura «Con gli scarti di carote, sedano, cipolle, finocchi, carciofi... è possibile realizzare un saporito brodo vegetale. I pomodori avvizziti sono ottimi per marmellate e confetture».

Frutta «Se è ammaccata o sciupata, la potete impiegare per macedonie o frullati. Le bucce di molti frutti, come le susine, sono ideali da fare essiccare e ridurre in polvere per poi decorare dessert e gelati».

Agrumi «Con la scorza dell’arancia e del limone si possono fare ottimi liquori e distillati. Per fare l’olio aromatico, si mette in un pentolino l’olio con le bucce, si porta a una temperatura di 40-50 gradi e poi si spegne la fiamma».

Grana e Parmigiano «La crosta insaporisce le minestre. Per fare le chips, invece, basta farla bollire in acqua, lasciarla essiccare e poi friggerla».

Formaggi «Ne sono avanzati pezzetti di 3 o 4 tipi diversi? Aggiungeteli a una besciamella morbida: otterrete un’ottima crema per farcire le lasagne o da spalmare sui crostini».

Sottolio «Una volta aperto il vasetto vanno consumati nel giro di poco tempo. Per farli durare di più si rabboccano di olio e si mettono in sacchetti sottovuoto, così si privano dell’ossigeno e si inibisce la proliferazione batterica».

Risotto «Se è avanzato si possono fare delle polpette o le arancine. Io con il risotto allo zafferano creo il ripieno per dei ravioli. Lo faccio cuocere ancora di più, allungandolo con un po’ di acqua o di brodo, in modo da creare una crema, che verso in stampini per il ghiaccio a forma di dischetti. Poi li metto in freezer per solidificare. Intanto, preparo la sfoglia e farcisco i ravioli con i dischetti».

Pesce e carne «Si tratta di un cibo, che una volta pulito, ha un’alta percentuale di scarti. Ma con lische, buccia di crostacei e coda si possono ottenere squisiti fumetti per zuppe o risotti alla marinara. La testa, poi, è una parte saporitissima, ma eliminate gli occhi che danno un gusto amaro. Per quanto riguarda invece la carne, tutti gli avanzi di bistecche, pollo, salamelle grigliate possono essere impiegati in polpette o polpettoni. Ma non solo: tritati, sono ottimi per preparare il ragù, anche con l’aggiunta di fondi di prosciutto o altri salumi affettati che sono in frigo da qualche giorno».

Pandoro e panettone «Col panettone avanzato, o comprato in saldo finite le Feste, potete fare un ottimo salame al cioccolato, usandolo al posto dei biscotti. Il pandoro, invece, può essere utilizzato a fette al posto del pan brioche: lo tostate in forno e lo farcite con prosciutto e formaggio. Altrimenti io lo utilizzo, in piccole quantità e in sostituzione della mollica di pane, per fare delle polpette al sugo di pomodoro».