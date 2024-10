“Report” apre le porte ai giovani

«Ogni puntata inizierà con un servizio realizzato da ragazzi» spiega Sigfrido Ranucci Tiziana Lupi







Nella domenica di Rai3 torna “Report”, il programma di inchieste che il suo autore e conduttore Sigfrido Ranucci definisce «indipendente, coraggioso e al quale una società civile non può rinunciare». Si riparte dal 27 ottobre con 28 puntate (dove ci si occuperà, tra l’altro, di giustizia, Olimpiadi e Giubileo) e un’importante novità: «Il programma è stato allungato di 30 minuti, ma visto che non ci sono state date le risorse sufficienti abbiamo deciso di far nascere “Report Lab”».

Di che cosa si tratta?

«Nella prima mezz’ora di ogni puntata presenteremo un’inchiesta realizzata da un giovane. Uno sguardo su fatti regionali ma con significato nazionale».

Chi sono questi giovani?

«Ragazzi che già lavorano con noi, messi alla prova con servizi più lunghi. Una palestra aperta a tutti coloro che si ritengono giornalisti indipendenti e vogliono contribuire a realizzare un mondo migliore e libero».

Per gli ascolti non è rischioso aprire le puntate con un esperimento?

«Forse, ma voglio dare ai giovani più visibilità possibile. Altri programmi hanno milioni di budget, sarà un successo se riusciremo senza risorse a fare anche mezzo punto di share in più».

Ci anticipa che temi affronterà la prima puntata di “Report”?

«Avremo un’inchiesta sul ministro della Cultura Alessandro Giuli, parleremo del “sistema Genova” e torneremo con una grossa novità sul “caso Sgarbi” per il dipinto di Rutilio Manetti».