“rEsistiamo”: su Italia 1 il docufilm che racconta la quarantena degli italiani

09 Giugno 2020 | 16:03 di Giulia Ausani

Mercoledì 10 giugno, in prima serata su Italia 1, va in onda "rEsistiamo – Diari dalla quarantena", docufilm che racconta, attraverso le storie e le emozioni di persone comuni, i mesi di lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Una raccolta di video-diari di persone normali che raccontano la loro quotidianità, stravolta durante la quarantena. C'è chi è diventato genitore durante i mesi di lockdown, come Federica e Luca e Ilaria e Paolo; chi si è ritrovato a trascorrere ventiquattr'ore su ventiquattro con la famiglia numerosissima, come i Pacioselli e i De Medici; chi aveva il fidanzato lontano, come Shir e Ivan, ma anche chi si è ritrovato costretto a una convivenza inaspettata, come Pino e Giorgiana. E poi la storia di Elisa, mamma single; degli studenti fuorisede Riccardo ed Emanuela, rimasti lontani dalla famiglia, e quella dell'infermiera Sara, che ha vissuto in prima linea l'emergenza lavorando nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

“rEsistiamo” nasce da un’idea del montatore Simone Mele. È la prima produzione in cui nessuno si è mai incontrato dal vivo, né chi ci ha lavorato – tutti da remoto - né i protagonisti, chiusi ovviamente in casa per il lockdown. Le uniche interazioni avute tra redazione, autori, produzione e protagonisti sono avvenute in via telematica.

