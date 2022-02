Riccardo Iacona torna con “Presa diretta”

Tanti i temi caldi delle inchieste che tornano lunedì 7 febbraio su Rai3 Simona De Gregorio







Dai cambiamenti climatici alla cyber-sicurezza, fino alla sanità. Tanti i temi caldi delle inchieste di Riccardo Iacona, che torna lunedì 7 febbraio su Rai3 con "Presa diretta". Si comincia con la corruzione nell’ambito delle Università: «Punteremo il dito sui concorsi universitari truccati, che sono oggi oggetto di tante indagini della magistratura. E sulle conseguenze che il fenomeno può avere, visto che proprio negli Atenei si forma la classe dirigente che poi guiderà il Paese nella politica, nella pubblica amministrazione, nelle sedi dei poteri alti».

Si proseguirà quindi con una puntata dedicata agli animali domestici. «In particolare mostreremo la trasformazione che c’è stata nel rapporto tra l’uomo e cani e gatti, trattati spesso come figli. E cercheremo di capirne le ragioni. Ma parleremo ovviamente anche del business intorno al traffico illecito delle razze pure». Non poteva inoltre mancare la sanità. «La pandemia ha dato il colpo di grazia al Sistema sanitario pubblico, oggi sempre più in difficoltà nel far fronte ai bisogni dei cittadini, costretti a rivolgersi alle strutture private».