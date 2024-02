Riccardo Iacona torna su Rai3 con “Presa diretta”

Otto serate dedicate all’inchiesta e all’approfondimento dei temi di attualità che riguardano l’Italia e il resto del mondo. Da lunedì 19 febbraio torna "Presa diretta", il programma di Rai3 ideato e condotto da Riccardo Iacona, che giunge quindi alla 30esima edizione.

Riccardo, che bilancio fa in occasione di questo compleanno?

«Io affronto ogni edizione come se fosse la prima andando a indagare su temi che sono sempre più complessi e coinvolgenti. E nel corso degli anni abbiamo allargato le inchieste uscendo dai confini dell’Italia perché tanti avvenimenti che accadono in altri Paesi ci riguardano inevitabilmente».

Per esempio?

«La guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese sconvolgono tutti. Non solo per le ripercussioni economiche ma anche perché ci rendono insicuri, con la sensazione di paura che possa esserci un’escalation dei conflitti, riguardante anche noi. Ovunque stanno aumentando regimi autoritari e c’è una crisi della democrazia».

Affronterete anche un’altra crisi, quella ambientale...

«Parleremo dei territori più inquinati del pianeta, quelli che l’Onu ha definito “zone di sacrificio”, che compromettono la salute di chi ci abita. C’è in atto una vera e propria epidemia di Pcb e Pfas, sostanze chimiche che contaminano il terreno e l’acqua ed entrano così nella catena alimentare».

E poi vi occuperete di sanità. Cosa ci può anticipare?

«Cercheremo di capire quali sono le conseguenze della privatizzazione della sanità. Ma andremo anche a mostrare le eccellenze del nostro sistema sanitario pubblico. Quanto lavoro fanno i medici e gli infermieri ospedalieri, spesso bistrattati e sottopagati, ma comunque dediti e appassionati al loro lavoro».