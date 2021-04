Ricominciano le inchieste di “Report”

Da lunedì 12 aprile Sigfrido Ranucci conduce le nuove puntate dello storico programma di Raitre Sigfrido Ranucci Simona De Gregorio







La scorsa edizione ha registrato un boom di ascolti con punte di oltre 3 milioni di telespettatori. Un successo che il conduttore di "Report" Sigfrido Ranucci spiega così: «Credo che sia merito del nuovo linguaggio e di una maggiore attenzione all’attualità senza rinunciare all’approfondimento. Anche se è sempre più difficile trovare persone disposte a parlarci. Siamo troppo “scomodi”...». Ma mettere il dito nelle piaghe della società è la missione del programma, che da lunedì 12 aprile torna su Raitre con le sue scottanti inchieste.

Ci dà qualche anticipazione degli argomenti?

«Ci occuperemo ancora di pandemia. Un nostro inviato è stato in Brasile per fare luce sulle varianti del virus, che potrebbero inficiare l’efficacia dei vaccini. E poi avremo un’inchiesta con documenti e testimonianze inedite su chi ambisce a mettere le mani sulla cassaforte del Vaticano».

A proposito di vaccini, dai media arrivano informazioni contrastanti...

«È stato creato un vaccino in tempi record. Gli stessi scienziati non sanno dare indicazioni concordi, non c’è stato un coordinamento tra i Paesi europei, quindi non c’è da stupirsi se l’informazione è nel caos totale».

Non ha mai paura di ritorsioni?

«Avere un po’ di paura è un bene perché tuteli te stesso e chi ti sta vicino. D’altra parte se conosci la verità la gente ha il diritto di saperla. A volte mi chiedono: “Davvero vuoi rivelare questa cosa?”. Anche mia mamma si preoccupa: “Mi raccomando, non fare nomi!” (ride)».

Però non demorde.

«Probabilmente ho ereditato la tenacia da mio padre. Era nella Guardia di finanza e mi ha insegnato ad affrontare tutti a testa alta. Anche mio nonno mi è stato d’esempio: negli anni del fascismo fu fermato dagli squadristi. Lo costrinsero a bere un bicchiere di olio di ricino per umiliarlo. Lui lo finì tutto e poi mostrò il bicchiere vuoto per farselo riempire nuovamente. La mia più che tenacia è una missione o... sfrontatezza!».