Riparte “Forum”, il più famoso tribunale televisivo

La conduttrice Barbara Palombelli è affiancata da quattro giudici. Che qui ci raccontano la vita in aula Simona De Gregorio







Forte del successo della scorsa stagione, quando è stato seguito da una media di 1,5 milioni di spettatori (con puntate arrivate a quasi 2 milioni) e ha registrato un record di share del 19,7%, Barbara Palombelli torna a dirimere le liti tra contendenti nel tribunale più famoso della tv. Dal 12 settembre riparte, alle 11 su Canale 5, “Forum” e torna anche “Lo sportello di Forum” (negli stessi giorni, su Rete 4 alle 14).

Oltre alla conduttrice, al timone del programma dal 2013, ritroveremo anche i quattro giudici: Melita Cavallo, ex presidente del Tribunale dei minori di Roma, Francesco Foti, avvocato penalista, Simona Napolitani, avvocato matrimonialista, e Bartolo Antoniolli, esperto di diritto societario.

Donne e uomini di legge che sono concordi sulle ragioni del successo della trasmissione, giunta all’edizione numero 38: «Credo che sia un programma di servizio molto utile» dice Melita Cavallo. «Dà al pubblico informazioni e indicazioni su come comportarsi e a chi rivolgersi in eventuali controversie». E aggiunge Simona Napolitani: «Ho sempre creduto che la prevenzione debba essere anche giuridica. E avere un’infarinatura in questo campo arricchisce culturalmente». Ma se per i contendenti l’atmosfera spesso è tesa, tra toni alti, accuse e ripicche, i giudici sono invece entusiasti del clima del programma. «Mi diverto con tutte le persone che lavorano dietro le quinte. E con Barbara Palombelli ho instaurato un rapporto molto bello e umano» afferma Francesco Foti. Certo, a volte è necessario ristabilire l’ordine in aula. «Difficile che io perda la pazienza, ma mi indispettisco davanti a comportamenti arroganti» conclude Bartolo Antoniolli, del quale è nota anche l’impeccabile eleganza. «Sarà anche fuori moda (ride), ma sono un uomo d’altri tempi, per me indossare giacca e cravatta è un segno di rispetto per chi guarda».