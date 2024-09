Riparte “Fratelli di Crozza” sul Nove

Da venerdì 27 settembre in prima serata torna l’esilarante show satirico Silvia Perazzino







Da venerdì 27 settembre in prima serata sul Nove, e in streaming su Discovery+, riparte "Fratelli di Crozza", l’esilarante show satirico che vede ancora una volta protagonista il comico genovese. In onda sul Nove dal 3 marzo 2017, "Fratelli di Crozza" ha saputo conquistare un pubblico di fedelissimi che lo rendono uno dei programmi più visti del venerdì sera.

Negli anni Maurizio Crozza ci ha stupito e divertito con le sue imperdibili imitazioni, dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al giornalista Vittorio Feltri, passando per l’imprenditore Flavio Briatore, e non ci deluderà nemmeno questa volta. Dopo l’imitazione dell’ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano (dimissionario dopo le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia), Crozza si è già messo nei panni del suo successore, Alessandro Giuli. E sui social già impazza la battuta del comico in versione nuovo responsabile del dicastero della Cultura: “Sono amico della Meloni e della sorella “Ariana”…”. La satira di Crozza che tanto diverte il pubblico, non sempre però viene apprezzata dai diretti interessati. Come, ad esempio, l’ex Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che rispose alla sua imitazione nello show affermando che l’accusa di aver ricevuto tangenti sotto forma di vacanze di gruppo era falsa. Ma sono anche tanti i personaggi che invece si sentono lusingati. Come l’ingegnere Mattia Binotto, ex direttore della Scuderia Ferrari, che disse di essere divertito dalle imitazioni di Crozza nei suoi riguardi, riconoscendo che sdrammatizzavano il difficile periodo del “Cavallino” nel 2020.