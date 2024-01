Riparte “Stasera c’è Cattelan… su Rai2”

Il 23 gennaio segna l’inizio della nuova stagione del divertente programma di Alessandro Cattelan Antonella Silvestri







Il 23 gennaio segna l’inizio della nuova stagione di "Stasera c’è Cattelan... su Rai2", il divertente programma condotto da Alessandro Cattelan. In onda ogni martedì e mercoledì in seconda serata, vedrà sempre l’accompagnamento musicale degli Street Clerks. La formula vincente del “Late Night Show”, che combina interviste frizzanti, sketch esilaranti e momenti speciali, rimane intatta. Parola di Cattelan, che abbiamo incontrato per una breve chiacchierata.

Cosa vedremo nelle nuove puntate?

«Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Ormai è un programma che si sta rodando anno dopo anno. Ogni puntata riserva delle novità perché ci sono sempre idee e ospiti diversi. Nella scorsa stagione abbiamo sperimentato l’inserimento degli stand-up comedy (l’esibizione di un comico in piedi). Così come ci piace dare l’opportunità agli ospiti musicali di proporsi e di giocare con me e con tutti gli altri in studio».

Ci si diverte sempre insomma…

«Il nostro non è un talk rigido, con le sue regole fisse o le sue liturgie. È un programma caldo dove il divertimento è sempre al primo posto».

Difficile coglierla di sorpresa. Ma c’è un ospite che l’ha davvero spiazzata?

«Appena percepisco che può succedere, io cavalco subito la situazione. Anzi, non vedo l’ora. Il mio vero terrore è che tutto vada come previsto (ride)».

Un personaggio che vorrebbe intervistare a tutti i costi?

«Liam Gallagher perché è un cantautore che mi piace molto. Prima o poi verrà!».