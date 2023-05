Riparte sul Nove “Cash or Trash” con Paolo Conticini

Dal 15 maggio la quarta stagione del programma dedicato alle aste di oggetti vintage Antonella Silvestri







Torna sul Nove il programma dedicato alle aste di oggetti vintage. Alla conduzione di “Cash or Trash - Chi offre di più?” ancora una volta ritroviamo Paolo Conticini che, dal 15 maggio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.30, è pronto ad accogliere nuovi venditori da tutta Italia che porteranno gli oggetti delle loro collezioni private. Articoli dai più curiosi ai più raffinati, conservati in soffitta e tirati fuori per l’occasione, ma anche oggetti scoperti in qualche mercatino o fiera di paese che potrebbero rivelarsi un vero affare.

Per chi ha già seguito le stagioni precedenti sa già come funziona il meccanismo della casa d’asta più famosa del piccolo schermo. Dopo il confronto con l’esperto d’arte moderna, antiquariato e design Alessandro Rosa per la valutazione dell’oggetto e opportuna stima, Conticini accompagna il venditore all’asta vera e propria con i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis.

Il programma (prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery) sarà rilasciato ogni settimana in anteprima streaming su Discovery+ con cinque episodi disponibili prima della messa in onda sul Nove.