“Rischiatutto 70”, Carlo Conti torna con la sua versione dello storico quiz di Rai1

Tabellone delle domande? Pronto! Concorrenti? In cabina. E allora c’è solo da dire: «Fiato alle trombe!» perché Carlo Conti è pronto a tornare su Rai1 con una nuova edizione di “Rischiatutto 70” . In due puntate (sabato 2 e sabato 9 marzo) continuerà a festeggiare i 70 anni della televisione in Italia con questo show che al telequiz unisce il varietà.

A giocare nella prima serata ritroveremo la coppia Piero Chiambretti e Nino Frassica, “campioni” della prima puntata andata in onda il 3 gennaio. Li sfideranno Christian De Sica assieme ad Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini con Carlo Verdone.

Confermata la formula: un omaggio rispettosissimo al “Rischiatutto” di Mike Bongiorno, programma che vive nel nostro cuore televisivo, andato in onda tra il 1970 e il 1974. E naturalmente seguito con passione dal bambino Carlo Conti… «Lo ricordo benissimo, sì, a partire dai suoi grandi campioni, e in particolare da Andrea Fabbricatore, che era fiorentino e lavorava alla farmacia della stazione di Santa Maria Novella. In città era un mito: c’era chi andava in pellegrinaggio alla farmacia per vederlo, e nei bar era tutto un “sai che l’ho visto?”, “l’ho incontrato!”...».

Fabbricatore vinse 25 milioni di lire, circa 250 mila euro di oggi, e si comprò la casa: il telequiz ti cambiava la vita…

«Oppure ti risolveva un bel po’ di problemi. Succede anche oggi, però: magari non ti compri una casa, ma stai un po’ più tranquillo. Io condivido l’emozione dei vincitori, perché ho capito che anche un premio di 10 mila euro può essere davvero importante».

Contano più i soldi o la vittoria?

«La vittoria pesa moltissimo, perché ti dà la soddisfazione personale. Lo senti quando un concorrente si dispera per aver sbagliato quella domanda che pure era così facile: è più preoccupato per la figura che ha fatto che per i soldi che non ha vinto».

Torniamo in casa Conti nel 1970: come guardava “Rischiatutto”?

«Con mamma Lolette, se non aveva il turno di notte come infermiera in ospedale. Se no, con zia Liliana, che si metteva vicinissima al televisore perché era miope. Era una patita di televisione e le piaceva tutto: ho guardato più tv con lei che nel resto della mia vita».

Cos’ha imparato da Bongiorno?

«In ogni quiz che ho fatto ho messo il suo rigore, la semplicità nello scandire le domande, la cura nel farsi capire dal concorrente e dagli spettatori. Ricordo che una volta stavamo facendo delle telepromozioni insieme, lui entrò nel mio camerino e mi disse: “Stai diventando sempre più americano nel fare il quiz: bravo! Diventerai l’erede del mio erede”, che per lui era Gerry Scotti. Mike: sempre gigantesco!».

“Rischiatutto 70” ha mantenuto l’omino della sigla di “Rischiatutto”: mi impressionava…

«Beh, con quel nasone! E il rumore infernale della domanda “rischio”? Naturalmente l’ho riproposto… Ma in quel periodo a noi bambini ci impressionava un po’ tutto: a me angosciava la musica di “Le avventure di Pinocchio”. E non parliamo di “Belfagor”: momenti di terrore!».

A proposito di rischi, lei rifarebbe “Rischiatutto” con gara vera tra concorrenti veri? Ci pensi bene…

«Ci sono già stati vari tentativi, anche fatti da me, ma non è facile. Il quiz funziona oggi come ieri, ma è passato dalla prima serata alla striscia quotidiana prima dei telegiornali della sera, e per i tempi di oggi è perfetto così».

Una frase immancabile: “Il mio pulsante non funziona!”…

«Un classico, come: “Ma avevo suonato prima io!”. Credo siano frasi che devono essere dette per convenzione internazionale».

Se facesse il concorrente a “Rischiatutto 70”, per quale materia si presenterebbe?

«Le due puntate non avranno tutti gli stessi argomenti. Tra quelli fissi potrei presentarmi forse per “Varietà in bianco e nero”, anche perché quelli a colori degli Anni 80 e 90 li ho seguiti poco: la sera lavoravo».

E alla fine arriva la domanda “jolly”! A “Rischiatutto” avrebbe vinto la cifra in palio senza dover rispondere; qui le offro una domanda “a piacere”.

«E allora: “Conti, lei sarà argomento di una domanda?”. “Sì!”. Anche perché quest’anno faccio 39 anni di Rai e ci saranno alcune mie immagini d’epoca che faranno immediatamente scattare una risata».