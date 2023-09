“Road to meraviglie”, in giro per l’Italia con Stefano Bini

La domenica ci porta a scoprire i luoghi d’Italia forse meno conosciuti, ma non per questo meno spettacolari Tiziana Lupi







La domenica su Rai Premium (e in streaming su RaiPlay) Stefano Bini, con il suo "Road to meraviglie", ci porta a scoprire i luoghi d’Italia forse meno conosciuti, ma non per questo meno spettacolari. Il 3 settembre farà tappa al monte Argentario, Grosseto.

Viaggiando per tutta l’Italia, cos’è che l’ha meravigliata di più?

«Ogni cosa che non mi aspettavo di trovare. Penso, ad esempio, alle acque delle Terme di Saturnia: per arrivare a sgorgare in quelle terme, l’acqua, che arriva dal monte Amiata, impiega ben 40 anni, durante i quali scivola piano piano caricandosi di minerali. Se non è meraviglia questa!».

E nella vita di tutti i giorni, invece?

«La bellezza dei bambini: del mio nipotino di 6 anni, quando mi abbraccia e mi regala un sorriso, e di quelli con cui lavoro nell’oratorio di Milano 2, che se ne fregano del tablet e preferiscono divertirsi al parco giochi».

C’è qualcosa che, invece, non la stupisce più?

«Il chiacchiericcio di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che parlano male dei loro colleghi. Me ne sono sempre tenuto alla larga».

In questa stagione, che chiuderà il 24 settembre, ha raccontato alcune località della Lombardia e della Toscana. Farà una nuova edizione?

«Ci hanno già contattato alcune Regioni e ne stiamo parlando. Stavolta ci piacerebbe partire un po’ prima per cominciare ad andare in onda già a fine aprile. Vedremo».