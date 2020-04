Roberta Lanfranchi: «Resto in famiglia, tra hamburger e compiti»

09 Aprile 2020 | 9:05 di Antonella Silvestri

È uno dei programmi che in questo periodo riesce a regalare qualche momento di leggerezza al pubblico costretto alla “quarantena”. A condurre "Paperissima Sprint", la domenica su Canale 5, è Roberta Lanfranchi, con accanto il Gabibbo, compagno di una vita, da quando nel 1996 debuttò giovanissima nel tg satirico Striscia la notizia. «Sono in macchina, metto gli auricolari e così possiamo chiacchierare… a distanza!» dice al telefono Roberta, mentre attraversa una Roma deserta.

Come mai è in auto?

«Sono impegnata tutti i pomeriggi con le dirette della radio e ogni giorno trovo lo studio disinfettato alla perfezione. Quello che riesco a fare da casa per Paperissima Sprint, invece, è doppiare i filmati».

Domanda di rito, come sta vivendo questo momento?

«Oltre a non potere girare le ultime quattro puntate di "Paperissima Sprint" - per fortuna prima abbiamo registrato un sacco di puntate divertenti - anche la mia tournée teatrale è rimasta a metà. In famiglia, invece, la vivo un po’ come tutte le donne e tutte le mogli… Matteo, il primogenito che ora ha 22 anni, vive da solo vicino casa e se la sta cavando benissimo. Con me ci sono, oltre a mio marito, i miei figli Francesco, di 16 anni, e Ettore di 7 (i primi due nati dall’unione con l’attore Pino Insegno, il terzo avuto dal marito Emanuele Del Greco, ndr). Le mattine le dedico tutte a loro, impegnati nelle videolezioni e con i compiti».

Con Matteo ora vi sentite più di prima?

«Matteo non mi preoccupa perché è un ragazzo molto coscienzioso. Esce solo per fare la spesa. Non vede nemmeno la fidanzata. Ci facciamo lunghe telefonate. Lui poi, anche se è giovanissimo, cucina molto bene».

Lei è conduttrice, suo marito è autore tv. Siete molto vigili sui programmi da far vedere ai figli?

«A Ettore vieto di vedere, dandogli le giuste motivazioni, film violenti e verbalmente brutali. A Francesco che è più grande cerco di consigliare serie e film interessanti».

E lei in queste settimane cosa sta guardando?

«Seguo tutti i notiziari per farmi un’idea precisa della situazione. Con i ragazzi, poi, abbiamo istituito il “cinema night”. Ogni sera ci guardiamo un film che possa andare bene per tutta la famiglia».

Altri riti familiari?

«In genere prima il sabato sera andavamo fuori a cena. Così cerchiamo di rispettare questa tradizione con le “serate fast food a casa”. Prepariamo i panini con gli hamburger e con le salsine fatte da noi».

La vita tra le mura domestiche con soli uomini è dura?

«A volte mi coccolano e mi fanno sentire la persona più importante del mondo. Altre volte sono iper critici. Loro detestano quando mi trucco. L’altro giorno per darmi un tono ho messo un rossetto color mattone. Mi hanno guardato come se avessi un’arancia in bocca!».

L’ultima papera che ha fatto?

«Pochi giorni fa. Ero in auto nei pressi della radio. Dal momento che indossiamo tutti la mascherina, un individuo che io avevo scambiato per il mio regista mi fa un cenno di saluto. Lo invito a salire per dargli un passaggio. Lui toglie la mascherina e mi dice: “No, ma io l’ho salutata solo perché l’avevo riconosciuta!”».