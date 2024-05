Roberta Petrelluzzi torna con “Un giorno in pretura”

Su Rai3 tre puntate speciali, in onda il 31 maggio, il 7 e il 14 giugno in seconda serata Antonella Silvestri







Roberta Petrelluzzi torna su Rai3 con tre speciali di "Un giorno in pretura", in onda il 31 maggio, il 7 e il 14 giugno in prima serata.

Cosa vedremo nelle nuove puntate?

«Si tratta di una vera e propria miniserie. Non abbiamo ancora deciso l’ordine ma ci occuperemo di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per la morte della figlioletta Diana; di Laura Ziliani, l’ex vigilessa del bresciano uccisa dalle due figlie e dal fidanzato di una delle due; di Tiziana Morandi, detta la “mantide della Brianza”, la donna che narcotizzava gli uomini per derubarli. Solo alla fine ci si potrà fare un’idea perché, e di questo vado fiera, l’unico programma che riporta, in un’unica puntata, tutte le sequenze e le dinamiche della storia è proprio il nostro».

Con "Un giorno in pretura" crede che gli spettatori possano comprendere di più il sistema giudiziario?

«Più che nel sistema giudiziario, che non voglio scandagliare perché ci sono “ingranaggi tecnici”, preferisco addentrarmi nei meccanismi umani, nelle vite e nelle teste delle persone».

Come riesce a mantenere l’equilibrio tra l’obiettività giornalistica e la sensibilità verso i protagonisti?

«Non so se riesco ad essere obiettiva ma so che la forza che muove me e tutti i miei collaboratori è il convincimento che i mostri non esistono. Non è un mero “giustificazionismo”, è solo un modo per capire cosa si nasconde dietro determinati comportamenti. Nel nostro lavoro non ci devono essere pregiudizi. Bisogna solo collocare i fatti nella giusta dimensione».

Qual è stato il caso più delicato affrontato durante la sua carriera, e l’insegnamento più grande?

«Il delitto di Avetrana, con l’uccisione della quindicenne Sarah Scazzi. Ho imparato che, anche nella giustizia e nei tribunali, sono concentrate tutte le debolezze umane».