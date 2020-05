Roberto Benigni rilegge “I dieci comandamenti”

07 Maggio 2020 | 16:12 di Matteo Valsecchi

Una serata veramente speciale, per rileggere attraverso il filtro dell’ironia di Roberto Benigni le Tavole delle Leggi che Dio diede a Mosè sul monte Sinai in uno dei passaggi più famosi della Bibbia. Questo è "I dieci comandamenti", lo show che l’attore comico toscano propose per la prima volta su Raiuno nel dicembre del 2014 e che viene ritrasmesso sabato 9 maggio in prima serata, sempre sulla rete ammiraglia della Rai.



Si tratta di un vero e proprio viaggio alle origini delle nostre radici culturali. E a proposito della Bibbia, Benigni ha sottolineato: «Quel libro è lo “spettacolo” per eccellenza. Penso non ci sia una storia più bella. Il racconto dell’Esodo è un esempio rivoluzionario, una strada da seguire, è d’ispirazione per qualsiasi moto di libertà. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. È una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. È la legge dei sentimenti. Per la prima volta ci vengono date delle regole, che sono così attuali da impressionare. Diventano legge i sentimenti, l’amore, la fedeltà, il futuro, il tempo». Lo spettacolo è realizzato dalla Melampo Cinematografica, la casa di produzione dello stesso Benigni e della moglie Nicoletta Braschi.