Roberto Bolle torna con “Danza con me”, il 1° gennaio su Rai1

Lo spettacolo è diventato un appuntamento irrinunciabile per iniziare l'anno all'insegna della bellezza Solange Savagnone







Lo spettacolo di Roberto Bolle “Danza con me” è diventato un appuntamento irrinunciabile per iniziare l’anno all’insegna della bellezza. Anche per lui: «Eh sì, è proprio così. Tra novembre e dicembre tengo sempre lo spazio per le prove, le registrazioni e per seguire tutte le fasi del programma. Anche se iniziamo a lavorarci diversi mesi prima».

Cosa vi siete inventati questa volta per stupirci?

«Le novità sono numerose e legate agli ospiti che avremo. Non c’è bisogno di grandi stravolgimenti, il format piace così. Per me la vera novità è portare al grande pubblico danza nuova e capolavori di altissimo livello».

Ci sarà però un avatar...

«Mi piace abbinare la danza all’utilizzo di tecnologie nuove e sempre più avanzate».

Quindi vedremo una sua versione in 3D?

«Sì, è stato un processo lungo e impegnativo. Sono entrato in una specie di igloo pieno di fotocamere che mi hanno “immortalato” e misurato. Poi con dei sensori hanno preso i miei movimenti e le espressioni facciali. Però non ballerò con “lui”, che darà vita a un momento molto divertente».

Come compagni di viaggio ha scelto Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Come se la sono cavata?

«Mi hanno stupito per l’ironia e la simpatia. Abbiamo fatto alcune gag e video molto divertenti. Il pubblico rimarrà sorpreso».

Luca ballerà? So che a casa si diverte a imitarla.

«Il potenziale c’è, ma abbiamo dovuto lavorarci...».

Cristiana è diventata mamma a settembre. Portava con sé la figlia?

«È capitato. Cristiana era in grandissima forma. Per la prima volta abbiamo avuto una neomamma sul set».

Cristiana è testimonial del calcio femminile, Luca ha giocato nel Rimini. Condivide con loro la passione per questo sport?

«Più per il calcio guardato che praticato. L’ultima volta che ci ho giocato andavo alle medie. Però, soprattutto quando c’è una competizione come i Mondiali o gioca l’Italia, lo guardo. Mi piace».

Quindi avrà visto la finale Argentina-Francia?

«No, ahimè. Ero in aereo di ritorno dall’Oman dove ero stato per uno spettacolo».

Passiamo ai grandi ritorni: Virginia Raffaele.

«Lei è stata da noi già due volte e riesce sempre a stupirci con i suoi diversi registri. Difficile dire quando è più brava perché lo è sempre. Ogni volta ci propone numeri diversi ma di grande ironia».

E poi torna anche Alberto Angela. Cosa dobbiamo aspettarci da lui?

«Alberto riesce a intrattenere con la parola, è un maestro. Mi piace fare sentire gli ospiti a proprio agio, non tutti devono ballare».

Invece a Elio e a Paola Minaccioni ha affidato il compito di farci ridere.

«L’ironia è un po’ il filo conduttore di tutta la trasmissione. Loro due hanno nelle vene la comicità e daranno il loro contributo nell’arco dell’intera serata».

Direttamente dallo scorso Sanremo, arrivano poi Dargen D’Amico e Blanco. Lei è un fan del Festival?

«Sì, lo seguo con curiosità e attenzione, soprattutto da quando ci sono andato nel 2016. Leggere i commenti sui social in tempo reale mi diverte moltissimo. Peccato che non possa farlo, essendo un personaggio pubblico».

Quindi non di sola classica è piena la sua playlist?

«Di generi ce ne sono tanti, e variano a seconda del periodo, ma in genere mi piace molto la musica di Einaudi o “new age” che ascolto a casa per rilassarmi, oltre alla classica che non mi stufa mai».

Che cosa vuol dire che con Claudia Gerini ed Edoardo Leo darete vita a un momento dedicato alle feste natalizie non “politicamente corretto”?

«Rideremo sulle consuetudini dei giorni di festa “poco amate” dalle persone».

Vale anche per lei?

«Per fortuna no, quei giorni li trascorro nell’intimità della mia famiglia ristretta. Viaggiando tanto mi fa piacere tornare a casa da loro».

Si godrà qualche giorno di vacanza?

«Forse a gennaio, per l’Epifania. Sarò in scena al Teatro Regio di Torino dal 29 al 31 dicembre».

Le piace lavorare a Capodanno?

«Per me è normale, è sempre stato così. È bello perché lo celebri con la cosa migliore che puoi fare. Dopo andiamo a cena e festeggiamo!».

Tempo per l’amore ne ha?

«È una parte importante della mia vita, anche se do la priorità al lavoro».