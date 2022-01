Roberto Giacobbo a “Freedom” ci porta in Portogallo, ma anche a Torino, Roma e in Sicilia

Continua il meraviglioso viaggio in onda ogni lunedì sera su Italia 1 Roberto Giacobbo Solange Savagnone







Continua il meraviglioso viaggio di “Freedom - Oltre il confine”, in onda ogni lunedì sera su Italia 1. Nella puntata del 31 gennaio, Roberto Giacobbo ci porterà in Portogallo a visitare il palazzo e i giardini della Quinta da Regaleira: «Una tenuta bellissima con fontane, statue e grotte realizzate da un miliardario nei primi del ’900, con simbolismi alchemici e massonici. Sarà un viaggio nel tempo e nei misteri. Entrerò infatti dentro a un pozzo molto profondo per fare un percorso iniziatico che parte dagli “inferi” e si conclude in una sorta di Eden» ci spiega Giacobbo.

Il viaggio proseguirà in Sicilia: «Visiteremo le Gole dell’Alcantara, dove uomini, vulcani e natura si fondono e la leggenda racconta di un tesoro nascosto». Poi sarà la volta di Palazzo Farnese a Roma: «Qui ci sono dipinti e affreschi che ci daranno lo spunto per raccontare gli amori eterni, immortali, che passano da una vita all’altra. Ci sono anche alcune storie vere sull’amore karmico (tra persone che sono già state insieme in una vita precedente, ndr), con coincidenze sorprendenti».

Non poteva mancare una tappa in Egitto, per un incontro ravvicinato con le mummie del Museo del Cairo: «Vedremo delle mummie a cui hanno messo degli occhi in avorio che sembrano veri. E poi quelle dei più grandi faraoni d’Egitto: Ramses, Seti e Hatshepsut, la prima donna con questo titolo». Infine Roberto ci spiegherà la sindrome dell’impostore: «È molto bella e nobile. Ce l’hanno quelle persone che pensano di non meritare il successo che hanno. Invece di solito sono le persone più oneste e brave che ci siano». Il viaggio si concluderà nel Museo dell’Automobile di Torino: «Vedremo modelli sportivi ma anche auto importanti che hanno una storia da raccontare» conclude Giacobbo.