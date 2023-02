Roberto Giacobbo e la nuova stagione di “Freedom”

La quarta edizione inizia con un suo grande amore, l’antico Egitto Solange Savagnone







Lunedì 13 febbraio si riparte! Su Italia 1 arrivano 13 nuove puntate di “Freedom - Oltre il confine”, per la gioia dei fan di Roberto Giacobbo che ci confessa: «Ogni volta che la gente mi incontra mi chiede, nell’ordine, quanto sono alto, chi è Omar (il suo operatore, ndr) e mi ringrazia perché racconto cose belle e sono gentile, oggi quasi un modo rivoluzionario di fare tv».

Roberto, dove ci porta questa volta?

«A Superga, dove è caduto l’aereo sul quale viaggiava il Grande Torino. Abbiamo percorso il “Caminito del Rey” in Spagna. Siamo stati al Museo del violino di Cremona dove hanno suonato la musica di “Freedom” con due Stradivari. Poi in Sardegna, a Santa Barbara, dove è stata scoperta una delle grotte naturali più belle al mondo. A Napoli, dove ci siamo fatti aprire il tesoro di San Gennaro, più grande di quello della corona inglese».

E poi tornerà in Egitto. Cosa vedremo di inedito?

«Nella prima puntata celebriamo i cento anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon. Insieme con Zahi Hawass (archeologo ed egittologo, ndr) scopriremo la vita di questo faraone morto giovanissimo. Visiteremo la tomba del suo tesoriere, con geroglifici color oro, e quella della nutrice che lo ha cresciuto e dove gli archeologi stanno ancora scavando. Nella seconda puntata parlerò per la prima volta di Cleopatra: si sta cercando la sua tomba e arriveremo alla linea di confine degli scavi attraverso un tunnel sotterraneo pieno di serpenti velenosi. Inoltre ci è stato chiesto di essere i primi a riprendere la nuova capitale dell’Egitto, che stanno costruendo in mezzo al deserto, vicino al Cairo: vi mostreremo la biblioteca, il teatro dell’opera e il nuovo museo».

Quando è nato il suo amore per l’antico Egitto?

«Giovanni Minoli nel 1995 mi chiamò come autore di “Misteri”. Decidemmo di iniziare con una puntata sull’antico Egitto perché era arrivato un bel documentario. Lo studiai bene e andai a fare un sopralluogo da solo in Egitto perché mi venne l’idea di fare una diretta dalla Sfinge. Erano così scarse le piogge che ad alcune auto avevano tolto perfino i tergicristalli, considerati inutili. Una sera, a mezzanotte, andai con una telecamerina a fare una prova per vedere se le luci che illuminavano la Sfinge bastavano per fare le riprese. In un attimo il cielo si coprì e cominciò a piovere forte. Ero tra le zampe della Sfinge e vidi il suo volto che si bagnava e iniziava a piangere: è stata un’emozione violenta. Da lì è nata la mia passione per questa civiltà».

Da allora quante volte ci è stato?

«Una volta all’anno, tranne durante il Covid. In totale una ventina di volte».

Qual è stata l’esperienza più emozionante?

«Quando sono arrivato sul vertice della piramide di Cheope arrampicandomi dall’esterno senza alcun sistema di sicurezza. Ci ho messo sette anni per ottenere il permesso, anche perché scendendo due persone erano morte. Lì sopra si vedeva tutta la piana di Giza. In realtà quella “puntina” che manca in cima è un quadrato di 12 metri per lato, enorme. E ho trovato delle incisioni lasciate dai soldati dell’esercito di Napoleone».

Ha mai avuto paura?

«Una volta, tanti anni fa, l’intera troupe ha preso un’infezione intestinale per colpa dell’acqua. Con i tre operatori e il produttore fuori servizio, ho temuto di non portare a casa il lavoro. Da allora hanno imparato a fare la doccia con la bocca chiusa e a non bere bibite con il ghiaccio».

Come è nata la sua amicizia con Zahi Hawass?

«Con un litigio. Quando ho fatto quel famoso primo sopralluogo alla Sfinge, ormai 28 anni fa, sono andato da lui per chiedergli di tenere un dibattito sull’antico Egitto, ma non voleva. Allora era il capo della piana di Giza, aveva la custodia delle Piramidi e della Sfinge. Sono entrato nel suo ufficio, lui stava scrivendo e neanche mi ha guardato. Era un tipo burbero. Ho lottato per convincerlo, ma alla fine è stato contento e siamo diventati molto amici».

Da bambino subiva il fascino di mummie e faraoni?

«Assolutamente, sì. Mi colpiva la maschera d’oro di Tutankhamon e le immagini del libro delle Elementari che mostravano gli schiavi mentre costruivano le Piramidi: solo dopo ho scoperto che gli schiavi non esistevano... Fin da piccolo volevo vedere cosa c’era dietro l’apparenza e così smontavo i giocattoli per capire come erano fatti e poi li rimontavo per giocarci».

A casa conserva un oggetto che le ricorda quella terra?

«Un pugno di sabbia che ho preso nel deserto. In due vetrinette tengo tanti oggetti comprati o che mi sono stati regalati, è un mio personale museo, la storia dei miei viaggi. L’anno prossimo festeggerò 25 anni da quando vado in onda senza interruzioni sulle principali reti nazionali (La7, Rai e Mediaset). Con a volte più di una serie per ogni stagione...».

Un vero maestro. Tanto che molti sembrano ispirarsi al suo modo di parlare e fare le riprese.

«Sì, mi sono giunte segnalazioni. La verità è che mi piace innovare e se le idee sono buone è normale che vengano “copiate”».