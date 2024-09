Roberto Giacobbo torna con 6 nuove puntate di “Freedom”

Trasloca su Rete 4 e inizia con la storia della maratona Solange Savagnone







Roberto Giacobbo trasloca da Italia 1 e da sabato 7 settembre è su Rete 4 con sei nuove puntate di “Freedom - Oltre il confine” (vedremo le altre 12 l’anno prossimo): «Mi fa piacere tornare in una rete in cui mi sono trovato bene e che mi ha convinto ad approdare a Mediaset».

Tra i contenuti della prima puntata c’è la storia della maratona. Che cosa ha scoperto?

«Intanto il motivo che ha spinto Fidippide a fare questa incredibile corsa di 42 km da Maratona ad Atene. È una storia bella dal punto di vista narrativo, siamo passati negli stessi territori attraversati da lui nel 490 a.C. e poi abbiamo fatto una cosa che mi ha fatto piacere. Nel museo di Maratona mancava un oggetto di Stefano Baldini, Oro olimpico nella maratona di Atene 2004, e il sindaco ci ha domandato di chiedergli se potesse mandare qualcosa. Siamo andati da lui e ci ha donato le scarpe che indossava: adesso sono esposte al museo di Maratona!».

Quanto ha corso per preparare questa edizione di “Freedom”, programmata prima del solito?

«Eravamo preparati per andare in onda la prossima primavera: quando a giugno ci è stato detto che saremmo partiti a settembre, abbiamo fatto i salti mortali. Giriamo tutto noi, non c’è un minuto di messa in onda comprato. Perfino le ricostruzioni storiche sono realizzate dalla nostra squadra utilizzando degli attori. Con grande gioia abbia rinunciato alle ferie, tranne la settimana di Ferragosto, ma non ci è pesato perché questo lavoro è la nostra passione».

Si sente un po’ un maratoneta quando lavora?

«Sì. Calcolando che ogni puntata ha quattro-cinque servizi, che sono dei veri e propri documentari che durano mezz’ora, per 18 puntate ne realizziamo in un anno all’incirca 90. Vuol dire che ne facciamo uno e mezzo a settimana!».

Nel mondo dello sport a chi si paragonerebbe?

«Come carattere e voglia di fare, al più grande velocista di tutti i tempi: Pietro Mennea. Aveva una caparbietà e uno spirito di sacrificio in cui mi riconosco. Non mollo mai, con educazione e rispetto».

Lei di maratone in giro per il mondo se ne intende. La più memorabile?

«Durante il Covid siamo partiti un mese e mezzo per fare le riprese. L’Italia era ferma ma noi avevamo il permesso perché facevamo tv. Era un convoglio di sette mezzi. Facevamo aprire gli agriturismi chiusi che accoglievano solo noi. Viaggiavamo con i tamponi molecolari, che facevamo ogni cinque giorni e facevamo fare anche alle due persone, non di più, che ci accoglievano in agriturismo dove cenavamo, mentre il pranzo era a bordo del nostro truck che era una base logistica. Passavamo tra i paesi e le strade senza avere contatti con nessuno. Eravamo in 20, inclusi i figli di alcuni di noi e le babysitter che se ne occupavano».

Record di chilometri percorsi in un giorno?

«All’interno del Museo del Louvre a Parigi: 11 chilometri».

In una Olimpiade lei in quale disciplina avrebbe potuto partecipare?

«Da ragazzo facevo salto in alto. A 13 anni saltavo poco più della mia altezza: 1 metro e 83 cm. Poi ho cominciato con la pallacanestro. Mi piaceva molto il gioco di squadra».

A proposito, ha seguito le Olimpiadi di Parigi? Quali discipline l’hanno appassionata di più?

«Le ho seguite ovunque potessi. Mi ha appassionato la pallavolo femminile fin dalla prima gara. E mia figlia Angelica, grazie a un concorso, ha lavorato nell’organizzazione di Casa Italia».

Lei come si allena in preparazione di un periodo di riprese?

«Faccio molto tapis roulant in casa. Quando ho incontrato il Nobel per la medicina Eric Kandel, lui mi ha spiegato che stava studiando una serie di sostanze liberate dalle articolazioni quando si cammina che vanno a pulire il cervello e a snebbiare la mente. In pratica: più camminiamo, più rimaniamo lucidi. L’ho preso come un dogma».

Come i veri sportivi, cura anche l’alimentazione?

«Sì, sono un divoratore di proteine. Forse perché ho fatto sport fin da giovane, ho imparato l’importanza di una dieta equilibrata, quindi non rinuncio ai carboidrati e ai vegetali. Inoltre bevo una gran quantità di liquidi, non solo acqua ma anche succhi. Faccio in modo di bere qualcosa che non mi annoi».

Lei fa anche immersioni: quanto resiste sott’acqua?

«Da giovane facevo due vasche da 25 metri senza emergere. Ora preferisco non correre rischi».

Il suo numero di scarpe?

«Un 46/47. Oggi è normale ma un tempo in Italia non si trovavano facilmente. E così quando andavo negli Stati Uniti tornavo con una valigia piena di scarpe tutte per me».

Cosa la fa correre nella vita e alzare la mattina?

«Cerco di trovare sempre qualcosa che mi possa divertire, persino nelle cose più serie. Per me soltanto chi sa ridere sa anche essere serio».

Maratone in tv: anche a lei piacciono? E quali?

«Sono campione mondiale di divano professionistico, quando mi riposo sto fermo e posso anche vedere una maratona in tv. Solo chi sa riposare sa lavorare veramente ed essere efficiente. Se durante questo riposo capita di vedere una serie non la disdegno, ma la cosa importante è l’equilibrio. La vita è troppo bella per essere monopolizzata da una cosa soltanto».

Nella vita si sente più un maratoneta o un centometrista?

«Sono un maratoneta, che però ogni tanto corre come un centometrista».

Ed è un attimo da Giacobbo diventare Marcell Jacobs...

«(Ride) L’ho anche incontrato in aeroporto e ci siamo fatti una foto assieme!».