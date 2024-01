Roberto Giacobbo torna con “Freedom”: «Sono in tv da 25 anni: ecco i 5 momenti più incredibili»

La mente e il volto del programma che riparte il 15 gennaio su Italia 1, celebra un importante traguardo e si racconta a Sorrisi Solange Savagnone







Il 15 gennaio torna in prima serata su Italia 1 “Freedom - Oltre il confine”, creatura di Roberto Giacobbo che in questa nuova edizione ha come “filo rosso” la vertigine: «Sarà la stagione più bella di sempre, miglioriamo ogni volta. Siamo stati in Portogallo, sulle scogliere di Cabo da Roca, e in Grecia, dove abbiamo visitato i monasteri costruiti sulle impervie Meteore. Mi sono affacciato nel vuoto, nella cascata delle Marmore (in provincia di Terni, ndr).

E nella prima puntata ci sarà un servizio incredibile sul Colosseo e i suoi sotterranei» ci dice Giacobbo, che nel 2024 festeggia 25 anni in tv. «Ho fatto oltre 400 prime serate e altrettanti day time, per un totale di quasi mille puntate. Sono andato in onda ininterrottamente su La7, Rai e Mediaset senza fermarmi mai. Questo significa sapersi confrontare con pubblici, reti e mercati diversi. Il format ha cambiato titolo e si è evoluto nel tempo, ma siamo un programma di buone notizie e lo siamo da 25 anni!». Un vero record, se si parla di divulgazione. Così abbiamo chiesto a Giacobbo di raccontarci i cinque momenti più emozionanti vissuti durante la sua lunga carriera.

I segreti di Rapa Nui

«La seconda volta che siamo andati sull’Isola di Pasqua, nel 2007, in aereo abbiamo conosciuto una pasquense nostra fan che viveva a Cagliari e che tornava a casa per fare conoscere il figlio di 2 anni alla famiglia. Ci ha invitato a unirci al gruppo degli amici venuti dall’Italia per festeggiare il suo matrimonio e quindi per una settimana abbiamo vissuto con loro da amici, non da turisti. Non abbiamo usato le telecamere. Questo ha comportato due cose: la prima è che, camminando su una scogliera a picco sul mare, lei ha preso una pietra da terra e ci ha mostrato come lì sotto ci fossero i villaggi sotterranei dove la sua gente si nascondeva dagli schiavisti peruviani e cileni nel Settecento. Un segreto che ha svelato a noi per la prima volta. Poi con i suoi cugini abbiamo fatto la classica sfida a calcio sulla spiaggia: abbiamo straperso e offerto ananas a tutti!».

Video rubati alla Casa Bianca

«Nel 2010 siamo stati autorizzati a riprendere gli interni della Casa Bianca grazie ai contatti di un nostro redattore con un uomo della sicurezza. Non sapevamo se saremmo entrati, è così difficile! Eravamo all’esterno e a un certo punto squilla il telefono: ci davano il permesso. Ci hanno preso le telecamere per un’ora, a ogni metro c’era un controllo di sicurezza. Ci hanno detto che non si potevano fare riprese in alta definizione e che il commentatore poteva parlare soltanto in certi punti. La cosa divertente è che ho detto all’operatore di iniziare a riprendermi di nascosto appena dicevo una certa frase. L’ho fatto davanti al ritratto di George Washington (il primo Presidente degli Stati Uniti, ndr) facendo finta di spiegarlo ai miei collaboratori. Così sono riuscito a fare tre stand up “rubati”, mostrando immagini mai viste».

Attaccato dagli squali

«Nel 2013 decidiamo di vedere la piramide sommersa nell’isola di Yonaguni, in Giappone. In quella zona il mare è sempre molto mosso, ma in un momento tranquillo ci immergiamo e mentre siamo vicino ai misteriosi gradoni incisi, la guida mi spinge contro la parete. Stavano arrivando due squali martello di tre metri che mi hanno schivato per pochi centimentri. Sapevo che poco tempo prima avevano ucciso un sub. Siamo risaliti velocemente, rischiando la salute, e nel frattempo era anche iniziata una tempesta. Che avventura!».

Il destino è già scritto?

«Siamo stati a Chennai, in India, nel 2016 per raccontare il mistero delle foglie di palma in cui c’è scritto il destino degli uomini. Arrivati nel posto dove vengono conservate, aspettiamo per tutto il giorno. Poi ci chiedono chi era il prescelto tra noi e scegliamo Giulio, un nostro autore molto scettico. Fanno una ricerca e trovano la sua foglia, indovinano i nomi insoliti dei genitori, gli raccontano alcune cose del suo passato, del presente e del futuro, tra cui anche il fatto che avrebbe avuto un figlio. Lui e la compagna lo cercavano da due anni ed è arrivato proprio durante quel viaggio! Eravamo tutti sconvolti».

Il sensitivo misterioso

«Avrei voluto conoscere di persona il famoso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol. Però ho incontrato una sua amica, Domenica Fenoglio Piazza, che aveva delle case in cui ospitava ragazzi disabili bisognosi di assistenza. Una donna votata al bene. Ci ha parlato tanto di lui e ci ha fatto conoscere l’esecutore testamentario che custodiva degli oggetti appartenuti a Rol, incluse due statue che molti avevano visto muoversi. Mi ha raccontato episodi davvero emozionanti. Come dei fiori bianchi comparsi in un quadro davanti a lei mentre Rol era al telefono. O quando lui la chiamò da Torino per avvisarla che uno dei ragazzi che ospitava stava scappando dalla sua casa di Moncalieri (TO). Lei si affacciò dalla finestra ed era proprio così...».