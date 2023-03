Roberto Lipari e Sergio Friscia: «100 puntate insieme a “Striscia”… e ora festeggiamo così!»

Sabato 11 marzo finisce la conduzione dei due comici dietro il bancone del tg satirico Barbara Mosconi







Amici, colleghi, attori, comici e siciliani. Tutto questo sono Sergio Friscia e Roberto Lipari, vent’anni di differenza (l’uno 51 anni, l’altro 32), ma solo pochi centimetri di distanza quando la sera siedono dietro il bancone di “Striscia la notizia” dove Antonio Ricci li chiamò a condurre nel 2021 e li riconfermò in coppia per ben due volte (a ottobre e a febbraio) in questa edizione.

Sabato 11 marzo sarà la vostra ultima puntata. Avete già preparato gli scatoloni?

Friscia: «Lasciamo tutto in camerino perché tanto torniamo, io lascio pure da mangiare».

Lipari: «Io, invece, sto preparando i fazzoletti».

Stanno arrivando Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Lipari: «Magari subaffitto il mio camerino alla Manzini».

Friscia: «Il mio è più largo, Gerry c’entra comodo. Però piuttosto facciamo costruire altri due camerini, questi li vogliamo tenere per noi».

Lipari: «Mio padre me l’ha sempre detto: “Investi sul mattone” e ho investito nel camerino».

Friscia: «Tra l’altro il mutuo lo abbiamo intestato al produttore di “Striscia”».

Che cosa riporterete in Sicilia, un souvenir, un ricordino?

Lipari: «Vorrei un Tapiro, perché non l’ho mai preso».

Friscia:«Io ce l’ho! Una volta Valerio Staffelli, non trovando Beppe Grillo, l’ha dato a me che ero travestito da Grillo, l’ho tenuto e non l’ho più restituito».

Lipari: «Quindi il tuo Tapiro è in prestito e quando trovi Grillo glielo devi dare».

Friscia:«Non ci penso proprio, lo tengo esposto in salotto e ne sono fierissimo. Tapiro, tricolore e inno di Mameli».

L’anno scorso è stato il vostro debutto a “Striscia”, quest’anno la conferma. E a seguire?

Friscia: «La consacrazione, oserei dire. Non eravamo una coppia prima ma lo siamo diventati con l’amore che proviamo reciprocamente».

Lipari: «Il divorzio sicuramente no, perché non ci sposeremo».

Friscia: «A seguire l’ultima cosa che arriverà sarà la pensione».

Il 28 febbraio è stata la 100a puntata fianco a fianco. Lo avreste mai detto?

Friscia: «Io finora sapevo solo dei miei chili, che sono 100».

Lipari: «Sono 100 puntate, ma sono volate, me le ricordo tutte a memoria. D’ora in poi a teatro invece che: “Benigni legge Dante”, potrebbero fare: “Friscia e Lipari leggono i copioni delle puntate di Striscia”».

Friscia: «È stato bellissimo e ringraziamo il direttore di Sorrisi sin da ora per la copertina che ci darà per festeggiare queste 100 puntate».

Lipari: «Vanno festeggiate sicuramente con la copertina, poi se volete darci altro, pure un bonifico va bene!».

Avete pensato a un regalo di addio per Antonio Ricci?

Friscia: «Pensavamo di metterlo sulla copertina di Sorrisi con noi, lui sta al centro».

Lipari: «Di solito lo corrompiamo portandogli dei dolci siciliani, ora magari gli regaliamo una visita per controllare la glicemia».

Friscia: «Comunque noi vogliamo invecchiare qua dentro, lo abbiamo detto ad Antonio, altro che addio».

Ma Ricci vi ha prenotato solo il volo di andata o anche quello di ritorno per la prossima stagione?

Friscia: «Io non prendo aerei, vengo in macchina».

Lipari: «Dipende dai prezzi, per ora quelli dei voli sono alti, però credo che Ricci abbia una convenzione».

Friscia: «Forse mi trasferisco proprio a Milano, faccio l’inverno qui che tanto fa freddo e non ho altro da fare, gli altri mesi resto in Sicilia».

Quando tornate a casa dopo tante settimane a “Striscia” la prima cosa che fate...

Friscia: «La lavatrice».

Lipari: «Mi riposo, sto con i miei, con mia mamma, gli amici. Anche se quando sono a “Striscia” mi vedono tutti, è pure un servizio personale. Durante la pandemia era l’unico modo per farmi vedere da mia nonna che non era capace di fare le videochiamate».

Friscia: «Mia madre quest’anno è venuta in studio di persona per la prima volta, forse si chiedeva: “Chissà se mio figlio c’entra”».

Ora che perdete il posto fisso in tv tutte le sere cosa farete?

Friscia: «Andremo al cinema insieme a vedere il nuovo film scritto e diretto da Roberto».

Lipari: «S’intitola “So tutto di te”, è un po’ la sintesi di quello che è successo fra me e Sergio, adesso sappiamo tutto l’uno dell’altro. Abbiamo finito di girare quattro giorni prima di venire a condurre “Striscia” lo scorso ottobre, dovrebbe uscire ad aprile».

Di cosa parla?

Friscia: «Non lo diciamo ora perché non è il caso di bruciarsi la seconda copertina di Sorrisi dedicata al film».

Lipari: «Diciamo solo che siamo i migliori amici, fa tanto ridere e c’è pure Leo Gullotta».

Fatevi un augurio l’un l’altro.

Friscia: «Io gli auguro di realizzare tutti i suoi sogni perché Roberto se lo merita e sono contento del percorso che sta facendo».

Lipari: «Io a Sergio auguro...».

Friscia: «...di dimagrire!».

Lipari: «Quello a prescindere. Sergio è qualcosa di straordinario, la sua carriera... se mettiamo sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto...».

Friscia: «...la bilancia c’è sempre».

Lipari: «Allora diciamo: il suo essere così com’è, gli auguro di non perderlo mai».

Friscia: «Grazie, baciamoci!».

Lipari: «No, non si può, quello lo hanno fatto al Festival di Sanremo Fedez e Rosa Chemical, hanno loro il copyright».