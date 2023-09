Safiria Leccese conduce su Canale 5 “Super Partes”

In un’epoca in cui la politica può diventare divisiva e confusa, "Super Partes", in onda dal 16 settembre su Canale 5, è un’occasione per promuovere la comprensione e il dialogo tra le diverse fazioni. Torna, per la seconda volta consecutiva alla conduzione, Safiria Leccese.

"Super Partes" dimostra che la politica può essere affrontata con rispetto e apertura mentale…

«E i numeri finora ci hanno dato ragione. Conduco questo programma dallo scorso dicembre, sostenuta da una squadra coesa e formidabile. Affrontiamo la politica in modo molto dinamico».

Quali saranno i temi che affronterete nelle nuove puntate?

«Partiamo dal problema della violenza sulle donne e dei femminicidi, ma parleremo anche di scuola e disagio giovanile. Nella scorsa stagione abbiamo affrontato anche tematiche dure come l’oblio oncologico o la maternità surrogata. E lo abbiamo sempre fatto con un linguaggio moderato e un atteggiamento aperto al dialogo. Per questo lo scorso 19 giugno siamo stati premiati dal Moige (il Movimento Italiano Genitori, ndr)».

Qual è il servizio di cui va più fiera?

«Non ho dubbi: quando, nel 2011, ho condotto in mondovisione la veglia per la canonizzazione di papa Giovanni Paolo II. Milioni di spettatori e imparai a salutare in cinque lingue. Fu un’emozione straordinaria».

Lei ha iniziato con la cronaca nera raccontando l’attentato alle Torri Gemelle. Le manca quel giornalismo?

«In realtà continuo a occuparmi di nera. L’ho fatto per anni e spesso mi chiamano nelle trasmissioni come opinionista sui casi più eclatanti».

Ci sono situazioni in cui non riesce proprio a essere “super partes”?

«Negli affetti sicuramente. Ma mi si oscura la vista e mi viene una fitta al cuore quando sento parlare o devo affrontare temi legati alla violenza, in particolare quella sulle donne o sui minori».