Safiria Leccese: «Sì, sono “Super Partes”»

È un programma che mette al centro il dibattito sulla politica e sull’attualità. Ogni sabato mattina con "Super Partes" su Canale 5 Safiria Leccese aiuta il pubblico a sviluppare un pensiero critico e a comprendere le dinamiche del potere. «Il mio obiettivo è stimolare tutti i partiti a confrontarsi sui temi che maggiormente impattano sulla vita dei cittadini» sottolinea la conduttrice.

Quali sono, secondo lei, le sfide più urgenti che l’Italia deve affrontare?

«I cittadini devono avere fiducia nelle istituzioni. Un segnale positivo è arrivato questa estate: la politica è stata sempre attiva».

E come può la politica rispondere alle esigenze dei cittadini?

«Garantendo due servizi fondamentali: la sanità, che è da migliorare e da offrire ai cittadini di ogni fascia sociale, e la sicurezza economica».

Qual è il tema che la appassiona di più e che vorrebbe approfondire nel corso del talk?

«I giovani: i temi legati allo psicologo di base e all’introduzione di uno sportello di ascolto nelle scuole. Ma anche la regolamentazione dell’uso dei cellulari nei minori. La violenza sulle donne, poi, è un tema che mi sta a cuore sin da quando facevo la giornalista di cronaca nera».

Come si riesce a garantire un’informazione affidabile?

«Trattandola come se fosse sempre una diretta e non dando la possibilità di manipolazione del racconto della notizia».

Lei riesce a essere sempre equilibrata, non perde mai la pazienza?

«Diciamo che la mia vita professionale è andata incontro alla mia indole (ride). Ho perso le staffe solo quando sono stata invitata a un programma e ho detto la mia sul caso di Alessia Pifferi (la mamma condannata all’ergastolo per la morte della figlioletta, lasciata a casa da sola per giorni e morta di stenti, ndr). La Pifferi ha cercato di passare per incapace… Il male mi fa trasalire».

E quando discute con i suoi amici per la politica, chi fa da paciere?

«Generalmente nessuno litiga con me perché si sa che non mi sbilancio (ride)».