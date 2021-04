“Salotto Salemi” e adesso ci sono io a condurre!

Dopo il “GF Vip”, Giulia Salemi ha un suo show su Mediaset Play Giulia Salemi Alessandro Alicandri







A un mese e mezzo dalla fine del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi realizza il suo sogno: essere al timone di un programma tutto suo.

Arriva il 16 aprile su Mediaset Play “Salotto Salemi”, evoluzione di quello che per molto tempo ha fatto nella casa più spiata d'Italia. «Fin da bambina ho una grande passione per il “make up” e nel reality ho truccato donne di spettacolo abituate a un modo molto preciso di presentarsi, che ho provato a far evolvere ottenendo la loro fiducia» ci spiega.

“Salotto Salemi” continua quel percorso ospitando amiche di Giulia e volti noti (anche sul web) come Paola Di Benedetto, Dayane Mello e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. «Arriveranno tutte struccate, parleremo di noi e poi, a modo mio, le ren- derò ancora più belle».