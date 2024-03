“Salutava sempre”, Alessandro Cattelan scatenato sul palco

Dopo un tour trionfale, arriva su Netflix il suo show teatrale Alessandro Cattelan Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







Ci vuole un bel coraggio per fare uno spettacolo teatrale dove, in bella vista sul palco, c’è una bara aperta. Quel coraggio Alessandro Cattelan ce l’ha: «L’idea mi è venuta perché vedo che appena muori tutti ti vogliono bene, anche quelli che prima ti odiavano, e questo mi affascina» ci ha detto quando abbiamo assistito al suo spettacolo “Salutava sempre”, che dal 15 marzo sarà disponibile su Netflix.

«Con questo show vorrei anche fare un’umile proposta: non sarebbe meglio amare le persone quando sono ancora vive?». Ecco allora che sul palco si mette in scena un burlesco “funerale” di Cattelan, con tanto di ospiti che leggono esilaranti “ricordi” del protagonista. Che poi appare e dimostra di essere ancora pieno di idee: per esempio propone «un nuovo game show dove gli spettatori decidono col televoto a chi assegnare i figli di una coppia neodivorziata. O anche il quiz “È morto o non lavora da tanto?”, dove devono indovinare che fine hanno fatto certi personaggi che non si vedono più. Sarebbero programmi formidabili, ma stranamente nessuna tv vuole produrli».

Ovviamente Cattelan scherza. Proprio come, di fronte alle voci che lo vorrebbero prossimo conduttore di Sanremo, ha risposto: «Lo farei per la nonna. Da quando vado in onda in seconda serata (con “Stasera c’è Cattelan su Rai2”, ndr) non mi vede mai perché va a letto presto. E pensa che sia disoccupato!».