Samanta Togni conduce “Domani è domenica!”

12 Febbraio 2021 | 8:54 di Simona De Gregorio

Qualche idea per trascorrere il tempo libero? Ce ne suggerisce tantissime Samanta Togni, al timone di "Domani è domenica!", in onda ogni sabato su Raidue alle 12, dal 13 febbraio. «Si tratta di un contenitore con un ritmo movimentato, del resto cos’altro ci si può aspettare da una ballerina?» dice ridendo la Togni, che dopo essere stata a lungo insegnante di danza a "Ballando con le stelle", ora affianca Giancarlo Magalli dal lunedì al venerdì a "I fatti vostri".

Samanta, cosa prevede il menu del programma?

«È molto “goloso”. Ogni puntata avremo un ospite appartenente al mondo dello spettacolo o dello sport che ci racconterà le sue passioni e i suoi hobby. E ci rivelerà il suo piatto preferito, che la cuoca partenopea Angelica Sepe riprodurrà in versione napoletana. Poi avremo tantissimi suggerimenti che spaziano dai libri da leggere ai musei aperti che si possono visitare, fino al bricolage. Nella prima puntata, per esempio insegneremo come realizzare un centrotavola per San Valentino. Insomma punteremo molto su tutto ciò che si può fare, tenendo presenti le restrizioni dovute al Covid».

Se dovesse scegliere lei il suo piatto preferito?

«Le uova con il tartufo nero, di cui è ricca la mia terra, l’Umbria».

Lavorando sei giorni su sette lei di tempo libero ne ha poco...

«Sì, infatti la domenica è il “mio” giorno. E mi piace trascorrerlo con mio marito (il chirurgo Mario Russo, ndr), in famiglia, e dedicarmi alla cucina e al giardinaggio. Ma adoro anche le passeggiate all’aria aperta».

Si ricorda le sue domeniche dell’infanzia?

«Sì, certo. Ma erano sempre uguali. Fin da piccola le mie domeniche erano scandite dalle gare di ballo e... dai supplì di riso di mia mamma!».