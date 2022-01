Sanremo 2022: al via “PrimaFestival”

Parte sabato 29 gennaio la striscia quotidiana che racconta il 72° Festival della Canzone Italiana Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Per il sesto anno consecutivo sarà “PrimaFestival”, la striscia quotidiana che guida il pubblico alla scoperta della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ad inaugurare le trasmissioni Rai1 dalla città dei fiori, occupando da sabato 29 gennaio, tutti i giorni, la fascia preserale subito dopo il Tg1 delle 20. Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto da un inedito trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello dei Jackal e Paola di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista tutta la kermesse, il suo clima e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social.