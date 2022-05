“Sanremo 72”, il docufilm che racconta tutti i segreti del Festival

La 72ª edizione del Festival di Sanremo, quella di quest’anno per intenderci (andata in onda dal 1° al 5 febbraio), ha fatto segnare ascolti record e i motivi c’erano tutti. Amadeus ha saputo coniugare musica di qualità e intrattenimento con un occhio al sociale. E allora perché non rivivere i momenti più emozionanti di quelle memorabili serate (la finale ha registrato 13 milioni con uno share del 64,9%) o fare vedere agli altri “che cosa si sono persi”? Ci ha pensato Rai1 che domenica 15 maggio alle 22.10 mette in onda "Sanremo 72 - Il Festival da dove non l’avete mai visto", un docufilm che vuole svelare, anche in modo inedito, quei cinque giorni che hanno fermato l’Italia televisiva.

Le macchine da presa sono andate a curiosare dietro le quinte del programma per mostrare quei momenti, quelle situazioni che non fanno parte della diretta, ma che sono il cuore pulsante del Festival. Gli sguardi, i cenni d’intesa, l’organizzazione, e per farlo è stato necessario “vestire i panni” dei vari protagonisti di questo evento. Dai cantanti agli orchestrali, dagli artigiani ai tecnici, fino al pubblico in sala, entrando così a diretto contatto con le loro più segrete emozioni. Un modo per dare voce a chi vive in prima persona questo evento e può dare il proprio punto di vista, ma anche per scoprire qualche retroscena che mostra quanto lavoro ci sia dietro al Festival.

In questo viaggio nelle serate, il docufilm ci offre anche l’opportunità di riascoltare le canzoni più belle e di rivedere i momenti più intensi e significativi dello show. Che, è bene ricordarlo, fra i suoi protagonisti ha soprattutto il pubblico a casa e "Sanremo 72 - Il Festival da dove non l’avete mai visto" non si è certo dimenticato di ciò. Attraverso le telecamere di un piccolo drone, c’è stata la possibilità di entrare nelle case degli italiani per coglierne gli stati d’animo, la partecipazione, il coinvolgimento durante le varie dirette tv comodamente seduti sul divano. È stato un modo per condividere e manifestare aspetti inediti sul rapporto fra gli italiani e il Festival più seguito e amato nel nostro Paese.