“Sanremo a tavola” su Food Network con Roberta Morise

Un viaggio gastronomico tra musica, costume e cucina, per conoscere da vicino i piatti della tradizione ligure e quelli della Città dei Fiori Roberta Morise Redazione Sorrisi







Un viaggio gastronomico tra musica, costume e cucina, per conoscere da vicino i piatti della tradizione ligure e quelli della Città dei Fiori, questo è "Sanremo a tavola", in onda sabato 11 febbraio alle 17.15 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. La conduttrice televisiva Roberta Morise, padrona di casa del programma, sbarca a Sanremo per un racconto on the road sulle tradizioni culinarie della zona, le eccellenze del mondo del food sanremese e il forte legame che esse hanno assunto con la kermesse musicale.

Roberta si recherà nei locali simbolo della città come “La Pignese”, uno dei più antichi e rinomati ristoranti di Sanremo affacciato sulla piazzetta della movida durante il Festival, dove il protagonista sarà il cappon magro; “Le quattro stagioni da Gaetano”, ristorante tipico situato in un carrugio, per scoprire tutti i segreti del brandacujun; e le “Cantine Sanremesi”, tempio dello street food locale tra cui spicca la regina: la sardenaira.

Il tour sarà anche l’occasione per conoscere le abitudini a tavola dei sanremesi, a partire dalla colazione ligure con focaccia e capuccino al “Bar Max” sul Porto vecchio. E se si parla di abitudini a tavola e non solo, a Sanremo non può certo mancare la paranza: Roberta farà tappa da “Solo la lisca”, una friggitoria galleggiante ancorata al Porto vecchio, per gustare un ottimo pesce fritto appena pescato. Impossibile poi non dedicare una parentesi dolce con i baci di Sanremo in uno dei locali più storici della città, la “Pasticceria Primavera”.

Roberta avrà anche modo di entrare nella cucina di una famiglia del posto per preparare insieme alla signora Graziella i tipici ravioli ripieni di borragine, ortiche e bietole selvatiche. Infine, ci sarà spazio anche per un buon cocktail per brindare a Sanremo e alla kermesse, con il Liguria Collins del pub “Mille806”.

“Sanremo a tavola” è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros Discovery. Lo speciale sarà disponibile in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.