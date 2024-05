“Sapiens”, difendiamo il nostro Pianeta (dall’uomo)

Il divulgatore scientifico Mario Tozzi ci anticipa gli argomenti della nuova stagione del suo programma Antonella Silvestri







Dall’11 maggio Mario Tozzi torna su Rai3 con la nuova edizione di "Sapiens - Un solo pianeta", il programma dedicato all’ambiente. E già dalla prima puntata si intuisce che il nostro pianeta è sempre più a rischio. Con “Città sommerse”, infatti, si parlerà di un futuro non così remoto dove l’innalzamento dei livelli dei mari, a causa del riscaldamento globale, minaccerà le città costiere un po’ in tutto il mondo.

Entriamo subito nel vivo: quali sono le città più a rischio?

«La prima è Venezia, dove abbiamo ambientato la puntata. È anche la più fragile perché ha un patrimonio storico e artistico più rilevante. Poi c’è Singapore, dove si prevedono cinque metri di innalzamento. L’altra è Rotterdam, in Olanda, dove si stanno adottando contromisure sullo stile del nostro Mose (il sistema di dighe mobili, ndr) e poi New York».

E l’uomo come può intervenire?

«Non sempre si può fare qualcosa perché, come nel caso di Singapore, si prevede un innalzamento delle acque molto consistente. A Venezia il Mose sta dando buoni risultati. Se il livello del mare continuerà a salire, però, si dovrà tenerlo sempre alzato, minacciando così l’equilibrio naturalistico che c’è tra il mare Adriatico e la Laguna di Venezia. Quest’ultima è un ecosistema vivo perché si alimenta di quello scambio di acque. Se viene interrotto si rischia di distruggerlo».

Noi cittadini possiamo fare qualcosa?

«Le compagnie di gas e di petrolio possono, dirottando i loro investimenti su altre fonti meno inquinanti. E anche le Regioni potrebbero fare qualcosa…».

Cosa per esempio?

«Basterebbe non costruire più dighe, non prelevare più la sabbia e la ghiaia dai fiumi, che sono i primi ad alimentare le coste. Così si proverebbe ad arginare l’erosione delle coste».

In Italia quali sono le zone costiere più a rischio erosione?

«La Liguria, l’alta Toscana, il Lazio centro meridionale, la Campania centro meridionale, diversi tratti calabri, il Salento in Puglia, la riviera adriatica per quel che riguarda il versante romagnolo-marchigiano e quasi tutto il Veneto».

Eppure c’è ancora chi nega il cambiamento climatico...

«Anche di questo ne parleremo nella prima puntata e ne spiegheremo i motivi. I negazionisti non hanno supporti a livello scientifico, vogliono solo creare confusione e prendere tempo».

Ci anticipa qualche tema delle altre puntate?

«Esploreremo l’Anatolia orientale ai confini con la Siria dove ci sono le tracce dei templi più antichi che gli uomini abbiano mai costruito e spiegheremo perché è opportuno riscrivere i libri di storia. In Sudafrica abbiamo studiato il comportamento del branco negli elefanti, bufali e leoni. Le domande che ci siamo posti sono: gli animali hanno una morale? Hanno emozioni? Se è vero questo, perché continuiamo a macellarli?».

Lei è vegetariano?

«Lo sono stato per venticinque anni e comunque sono molto attento all’assunzione delle proteine».

Sono trascorsi quattro anni dall’emergenza Coronavirus. È cambiato qualcosa?

«Purtroppo no. Pensiamo alla deforestazione, che è legata al diffondersi delle malattie infettive. Quando distruggiamo una foresta, eliminiamo l’habitat delle varie specie che, per loro natura, hanno un determinato patrimonio virale e patogeno. Una volta fuori dalla loro zona, colpiranno altri animali. È così che avviene il “salto di specie”».

E il nostro approccio nei confronti delle tematiche ambientali è cambiato?

«Sul clima purtroppo prevalgono le tendenze negazionistiche. Proteggiamo poco il territorio che, invece, continuiamo a devastare con distese di cemento e asfalto. Ma un passo avanti c’è stato: l’Italia è diventato il primo Paese riciclatore di rifiuti in Europa. Produciamo più del 40 per cento dell’energia elettrica per via rinnovabile».

A proposito di energia, lei ha un auto elettrica?

«Sì, di un’azienda italiana, ha un’autonomia di 315 chilometri».