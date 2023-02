“Sapiens”: torna la divulgazione scientifica di Mario Tozzi

In che modo influiscono le scelte dell’uomo sull’ambiente? Perché accadono alcuni fenomeni naturali? Come affrontare i cambiamenti climatici? Sono tante le domande a cui il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi cerca di dare una risposta in "Sapiens - Un solo pianeta", che torna da sabato 18 febbraio su Rai3.

Mario, a cosa dedicherete la prima serata?

«Sarà una puntata un po’ speciale. Una sorta di storia che ripercorrerà la più grande bonifica naturalistica che sia mai stata fatta in Europa: quella della pianura dell’Agro Pontino, nel Lazio, avvenuta in periodo fascista, con la scomparsa di 80 mila ettari di foresta. Un evento che si può paragonare a quanto sta accadendo oggi nelle foresta Amazzonica. Negli Anni 20, però, non c’era la sensibilità di adesso sui temi ambientali, ma evidentemente la storia non ci ha insegnato nulla. Eppure questi scempi si possono evitare e lo dimostreremo andando in Brasile, dove gli Indios hanno difeso la loro foresta impedendone la distruzione».

È alla quinta stagione di "Sapiens". Com’è cambiata la sensibilità verso l’ambiente in questi anni?

«Qualcosa si è mosso. Per esempio siamo tra i Paesi europei più attenti alla raccolta differenziata. E il 40 per cento dell’energia proviene da fonti rinnovabili».

Cosa può fare il singolo individuo?

«Tanto. Evitare gli sprechi alimentari, prestare attenzione a ciò che si mette in tavola. Ma anche a ciò che si indossa: oggi la gran parte dell’abbigliamento è realizzato in tessuti sintetici, la moda è usa e getta, invece bisognerebbe puntare sul riciclo. Inoltre auspico che le etichette degli abiti riportino da dove provengono le materie prime, dove sono state lavorate e quanta acqua ed energia sono state impiegate».

Stando sull’attualità, il terremoto in Siria e Turchia si poteva evitare?

«Io penso che gli eventi naturali possano accadere, ma siamo noi a trasformarli in catastrofi. Basta notare che a crollare sono stati in gran parte i palazzi di nuova costruzione, realizzati con materiali non idonei ad assorbire le scosse sismiche».