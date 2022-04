Scateniamoci insieme con “The Band”

Il nuovo programma di Carlo Conti è un talent riservato ai gruppi musicali Stefania Zizzari







È una novità assoluta il programma di Carlo Conti “The Band”, in onda in prima serata su Raiuno a partire dal 22 aprile. «Uno dei miei compiti è sperimentare cose nuove, che poi magari possano crescere e consolidarsi» spiega il conduttore.

Ma veniamo alla nuova creatura televisiva. «L’idea di partenza è che ci sono tanti gruppi che si divertono a suonare insieme dal vivo: nelle cantine, nelle feste, ai matrimoni. Ho pensato a un programma che fosse un tributo a chi fa musica con gioia e con passione». È nato così un talent riservato alle band. Otto, per l’esattezza, sempre le stesse in tutte le puntate. Ognuna viene seguita da un tutor che l’aiuta a preparare il compito che viene assegnato ogni settimana: una canzone con la quale esibirsi in puntata.

Gli otto tutor sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica. Ciascuno di loro si prende cura di una band e vota le esibizioni delle altre. La classifica si forma sommando i voti dei tutor a quelli della giuria, composta da Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini.

«Le band protagoniste arrivano da tutta Italia e per la maggior parte sono alle prime armi: nella scelta abbiamo privilegiato la freschezza, sono gruppi acerbi, perché il lavoro dei tutor è quello di stimolarli e di farli crescere» prosegue Conti. «Qui non si vince un contratto discografico ma la soddisfazione di essere eletti band dell’anno. Il nostro scopo è valorizzare la musica dal vivo, dopo oltre due anni di stop, e di ritrovare il divertimento di suonare e stare insieme. Per questo andiamo in onda dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, un luogo che solitamente ospita concerti».