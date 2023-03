Scopriamo i segreti di “Stasera tutto è possibile”

Ecco quello che non sapete sullo show più matto della tv, condotto da Stefano De Martino ogni lunedì su Rai2 Barbara Mosconi







La parola d’ordine è “divertirsi giocando”, ma un programma come “Stasera tutto è possibile” (abbreviato in “Step”) è fatto di tanti accorgimenti e alcuni segreti. Per svelarli ai lettori di Sorrisi abbiamo chiesto direttamente alla produzione Rai ed Endemol Shine Italy.

Quanto è grande lo studio?

L’Auditorium “Domenico Scarlatti” di Napoli è una struttura di oltre 1.000 metri quadrati. Per esigenze scenografiche la platea di “Step” è stata ristretta a circa 300 posti a sedere.

In quanto tempo si realizza una puntata?

Ogni puntata viene registrata in due giornate. Serve tempo sia per modificare la scenografia della “Stanza inclinata” (si costruiscono, infatti, due “Stanze inclinate” a puntata), ma anche per diluire la registrazione dei giochi e consentire agli ospiti di affrontarli al meglio.

Come sono organizzate le registrazioni e gli spostamenti dei concorrenti?

Gli ospiti vengono convocati in studio nella tarda mattinata del primo giorno. Qui incontrano il capoprogetto Stefano Santucci che spiega i giochi della giornata. Segue una pausa pranzo e nel primo pomeriggio inizia la registrazione. Al termine viene organizzata una cena con gli ospiti e Stefano De Martino, che contribuisce a creare allegria e complicità. Chi arriva da fuori Napoli alloggia in albergo. Il giorno seguente, dopo un’ulteriore riunione, dalla tarda mattinata riprendono le registrazioni fino al pomeriggio. In particolare si procede con la seconda “Stanza inclinata” e i giochi più “fisici” o con attrezzature più complicate (come “Decollo immediato” o “C’era una giravolta”).

I concorrenti bevono o mangiano tra una prova e l’altra?

C’è una pausa a metà di ogni registrazione durante la quale tutti gli ospiti sono liberi di mangiare e dissetarsi.

Quante telecamere sono necessarie per inquadrare i concorrenti e i giochi?

È previsto l’utilizzo di un totale di dieci telecamere per inquadrare sia lo studio sia la platea. La telecamera che riprende dall’alto è utilizzata dal regista Cristiano D’Alisera per giochi come “Alphabody”, “Ruba gallina” o “Cookie face”.

Quanti addetti occorrono per montare i set dei vari giochi?

Otto persone, tra attrezzisti e referenti di scenografia.

Chi e come cura l’arredamento della “Stanza inclinata”?

L’allestimento di ogni “Stanza inclinata” richiede tra le quattro e le sei ore. Il tempo per smontarla è di poco inferiore. Scena e arredo sono disegnati seguendo le indicazioni degli autori a seconda, di volta in volta, del “tema” della stanza. La scenografa è Tiziana Fiorillo, il responsabile dell’arredamento è Andrea Fiaschi (coadiuvato da Carmine Melchiorre).

Quanti sono gli autori del programma?

In totale sono 11. Oltre a Stefano Santucci (capo-progetto) ci sono Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà e lo stesso Stefano De Martino.

Chi è stato ospite per più puntate?

Escludendo Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, presenze praticamente fisse del programma da diversi anni, nell’edizione in onda il concorrente che parteciperà a più puntate è Francesco Procopio.

Quando viene ideato un nuovo gioco da chi è testato?

Per prima cosa si invia la proposta ai titolari del format originale: se c’è l’approvazione, si va avanti con la realizzazione. Poi si fanno delle prove durante le quali possono essere adottati alcuni accorgimenti. A volte può capitare che, dopo essere stato “testato”, il gioco venga scartato perché non funziona bene.

Gli abiti di scena come vengono scelti?

Ciascun ospite è invitato a portare i propri abiti che, dopo la supervisione della costumista Antonella Mancuso, vengono arricchiti o sostituiti da costumi conservati nei magazzini della Rai. Spettano a Endemol Shine Italy, invece, tutti i costumi utilizzati nei giochi: dalle magliette di “Step burger” agli abiti dei giochi “Dalla A alla Z”, “Do Re Mi Fa Male” o per la stessa “Stanza inclinata”.

L’imitatore Vincenzo De Lucia quanti cambi ha a disposizione per ogni personaggio?

Ha una parrucca e uno o più abiti per ogni personaggio. Per imitare, per esempio, Francesca Fagnani ha indossato prima un abito che ricordava quello sfoggiato dalla giornalista al Festival di Sanremo, poi un altro più nello stile “Belve”.

Chi c’è dentro il panda, mascotte dello show?

Il ballerino Francesco Garzia.

Chi si occupa della musica in studio?

Il dj Claudio Cannizzaro.

Chi decide cosa far rivedere con la moviola?

Il replay viene deciso in fase di post-produzione e montaggio: è utile per passare da un gioco all’altro. Invece quello che si vede in studio, a cui seguono i commenti a caldo dei concorrenti, lo decidono sul momento il regista e il capo-progetto.

C’è un notaio?

“Step” non ha né vincitori né vinti, non è una gara: l’unica regola è divertirsi. Non c’è un notaio vero e proprio, ma il capoprogetto “vigila” sull’andamento dei giochi.