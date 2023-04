“Sentieri”, alla scoperta delle bellezze d’alta quota

Il sabato alle 14 su Rai1 a partire dal 1° aprile e a condurlo sono Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi Lino Zani Tiziana Lupi







Amate le passeggiate e le emozioni che solo la montagna riesce a regalare? "Sentieri – La strada giusta" è il programma che fa per voi. Va in onda il sabato alle 14 su Rai1 a partire dal 1° aprile e a condurlo sono Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi. Abbiamo chiesto a Zani, maestro di sci e alpinista, qualche consiglio.

Come vestirsi per una gita in montagna?

«A cipolla: maglia, pile e giacca a vento, in modo da potersi spogliare man mano che l’aria riscalda. È importante che la maglia sia di quelle tecniche, che trattengono il sudore e si asciugano subito».

Le scarpe?

«A seconda del sentiero, scegliamo tra lo scarponcino alto, che sostiene la caviglia, e la scarpa da running, più bassa ma con la suola robusta. Proteggiamo piedi e polpacci con calzettoni lunghi».

Altri accessori?

«Cappellino, occhiali da sole e bastoncini da camminata».

Passiamo allo zaino.

«Una borraccia con l’acqua, della cioccolata e un frutto che ci danno energia, cerotti, e analgesici da usare in caso di mal di testa dovuto al rapido cambiamento di quota. Un cambio da utilizzare in caso di temporale».

Con i bambini come dobbiamo regolarci?

«Quelli di 2 o 3 anni camminano anche più degli adulti, ma quando sono stanchi vanno portati da un adulto».

Prima di una vacanza in montagna bisogna allenarsi?

«Direi di no, ormai ci sono cammini di media montagna che chiunque può affrontare. Piuttosto, informiamoci bene sul sentiero che intendiamo percorrere».