“Senza trucco”, il programma al femminile di La 5

15 Gennaio 2020 | 16:29 di Simona De Gregorio

Si dividono freneticamente tra lavoro e famiglia. Senza trascurare amicizie e hobbies. E le loro vite acrobatiche sono al centro del nuovo programma "Senza trucco - Storie di ordinaria indipendenza", al via su La 5 mercoledì 15 gennaio.

Si tratta di un racconto verità che segue le vicende di sei donne comuni e in ogni puntata viene approfondita la storia di una di loro. Al centro c’è il loro lavoro, che svolgono con energia, positività e ottimismo, nonostante implichi fatica e impegno. Le protagoniste abitano in luoghi differenti (in città, al mare, in montagna) e svolgono attività molto diverse.

Si inizia con Elisa, di Goro (FE). Si è separata da poco, ha una figlia di 13 anni e fa la pescatrice di vongole. A seguire, c’è Luciana, pastore e casaro di Chieti, dove alleva gli animali nel rispetto della natura. Tiziana invece è di Castelletto (NO), ha due figli e fa la barista. Antonella fa l’operatore ecologico a Mestre e ha cresciuto il figlio da sola, dopo essere stata abbandonata dal padre del bambino. Sara è un vigile del fuoco di Milano con turni che durano 12 ore. Infine c’è Cristina: vive in Brianza ed è un giardiniere, esperta di tree climbing, ovvero scala gli alberi come fossero montagne, per curarli.

Tutte le protagoniste hanno attraversato momenti difficili trovando sempre la forza di andare avanti grazie al loro lavoro. Non resta che conoscerle da vicino.