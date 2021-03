Serata d’onore per il grande Nino Manfredi

A 100 anni della nascita, su Raidue e Sky Arte un documentario dedicato all’amatissimo attore Nino Manfredi (1921-2004) nel 2000 con il suo cane Antonio de Felice







Uno dei più grandi e indimenticabili interpreti della commedia all’italiana, il filone cinematografico nato negli Anni 50, è Nino Manfredi. E per il centenario della nascita, il 22 marzo (giorno del suo compleanno), possiamo vedere “Uno, nessuno, cento Nino”.

È il documentario scritto e diretto dal figlio Luca (regista e sceneggiatore) in onda su Raidue in prima serata e sulla piattaforma RaiPlay (nello stesso giorno viene trasmesso anche su Sky Arte alle 21.25 e in streaming su Now Tv).

Realizzato da Rai Documentari, Istituto Luce Cinecittà e Ruvido Produzioni in collaborazione con Sky Arte e Duque Italia, offre un ritratto intimo dell’attore, regista, sceneggiatore, cantante e doppiatore. Un affresco dell’uomo che è salito per la prima volta su un palco a 20 anni, proprio quando si stava laureando in Giurisprudenza per volere della famiglia.

Il documentario include aneddoti divertenti raccontati dallo stesso Nino, ma anche dalla moglie, dai figli e dai nipoti. Non mancano le testimonianze di amici e colleghi come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli,Walter Veltroni, Massimo Wertmüller e Lino Banfi.

“Uno, nessuno, cento Nino” mostra immagini di repertorio e contributi dei primi personaggi fatti in Rai, ma anche estratti di serie tv, commedie teatrali e musicali, spot, fino alle esibizioni canore, come l’interpretazione di “Tanto pe’ cantà” di Ettore Petrolini al Festival di Sanremo del 1970. Altre immagini dei suoi film provengono da “Ottant’anni da attore”, il documentario che Luca aveva fatto per l’80° compleanno del padre e che include una lunga intervista a Nino.