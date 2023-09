Serena Bortone presenta il suo nuovo talk “Chesarà…”

Al via il 23 settembre su Rai3 e in onda il sabato e la domenica sera Giusy Cascio







Serena Bortone è pronta a condurre il programma "Chesarà...", al via il 23 settembre su Rai3 e in onda il sabato e la domenica sera. E non vede l’ora di iniziare.

Programma nuovo, vita nuova. Lavorerà nel weekend, che in genere dedicava ai suoi viaggi. Un bel cambiamento?

«Considerato che negli ultimi anni sono stata impegnata con programmi quotidiani, da un punto di vista fisico sarà forse meno faticoso e la vita privata ci guadagna».

Con un po’ più di relax?

«Quando lavoro, per mia natura non riesco a rilassarmi mai, perché ho un enorme Super Io, un grande senso del dovere. Fermo restando che questo è un mestiere creativo, con una forte componente di divertimento».

Perché questo titolo, "Chesarà...", al futuro?

«Perché raccontiamo la contemporaneità, consapevoli che il presente è già futuro. Nel weekend ragioneremo sui fatti della settimana appena trascorsa, ma con un occhio alla successiva. Ci saranno le mie interviste, sempre sul filo del ragionamento. E a dipanare il caos dell’attualità ci aiuteranno tanti ospiti».

Qualche nome?

«Ne avremo alcuni più o meno fissi, che ruoteranno: da scrittori e giornalisti come Nicola Lagioia, Benedetta Craveri e Pietrangelo Buttafuoco a personaggi dello spettacolo come Marisa Laurito».

Ha già pensato al look?

«Vestirò in base allo stato d’animo, ma una cosa è certa: tacchi sempre!».

Come saluto finale userà ancora il “Buon vento!” dei velisti?

«Sì, perché è ben augurante e lo dico anche nella vita di tutti i giorni».