Serena Rossi conduce “Canzone segreta” su Raiuno

Neanche il tempo di godersi il successo della serie "Mina Settembre" (di cui si farà la seconda stagione) che Serena Rossi da venerdì 12 marzo su Raiuno sarà protagonista di cinque serate. Stavolta, però, non in veste di attrice bensì di conduttrice di "Canzone segreta", programma prodotto dalla Rai in collaborazione con Blu Yazmine.

Serena, passa dalla fiction allo show della prima serata.

«Dopo mesi in giro per il Rione Sanità di Napoli con il cappottino rosso di Mina e struccata, ora mi vedrete in prima serata, in ghingheri. Mi piace cambiare pelle».

Era stata scelta ben prima del buon esito di Mina Settembre.

«La proposta mi è arrivata mentre ero sul set. Solitamente quando faccio un lavoro mi concentro solo su quello e se arrivano altre proposte dico: “Poi ci penso”. Stavolta quando mi hanno presentato il progetto ho detto: “Fermi tutti, mi piace!”».

"Canzone segreta": cosa le piace di più, la prima o la seconda parte del titolo?

«La prima, ma ci tengo a dire che questo programma non è una semplice carrellata di canzoni spalmate su una serata. Le canzoni sono il pretesto per conoscere meglio i sette personaggi noti che ogni sera si alterneranno su una poltrona bianca e, grazie alla musica, ci apriranno il cuore e si racconteranno».

Ci spiega meglio il meccanismo?

«L’ospite si siede, e familiari, amici storici, colleghi, arrivano e a sorpresa cantano la sua canzone del cuore, con l’orchestra o con un quartetto di musicisti o con dei ballerini, mentre vediamo immagini e filmati. Il cast è molto variegato, ci saranno conduttori, sportivi, attori».

Tante emozioni.

«Confesso che già in riunione ho pianto mentre gli autori mi raccontavano le storie, mi piace emozionarmi. Le sorprese non sono così ovvie, spiazzeranno il pubblico».

Lei balla, canta, recita, conduce.

«Qui non voglio strafare, perché alla fine è fastidioso, ma voglio fare. Mi metterò in gioco anche io».

Quali sono le sue canzoni del cuore?

«Le canterò durante le serate, avrò modo di farmi conoscere. Da attrice devo entrare sempre nei panni di un’altra, qui, invece svelerò me stessa».