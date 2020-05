Si riapre il sipario di “Fratelli di Crozza”

Da venerdì 15 maggio Maurizio Crozza torna in diretta in prima serata sul Nove

07 Maggio 2020 | 16:07 di Redazione Sorrisi

Il gran teatro di "Fratelli di Crozza" ricomincia. Da venerdì 15 maggio la trasmissione torna in diretta sul Nove (alle 21.25), dopo alcune settimane dedicate al meglio di questa stagione interrotta ai primi di marzo.

Lo show si svolge senza pubblico, ma ritroveremo Maurizio Crozza (con Andrea Zalone e la Silvano Belfiore Band) grintoso e pronto a raccontarci questi nostri giorni complicati a modo suo, con monologhi e attraverso i suoi personaggi.

Naturalmente ha un posto d’onore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma non mancheranno un fuoriclasse della polemica come Vittorio Feltri e altri “classici” come Silvio Berlusconi, Vincenzo De Luca e papa Francesco.