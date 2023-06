Si torna a giocare con Gerry Scotti a “Caduta libera”

Da lunedì 12 giugno su Canale 5 vi aspetta un ciclo di nuove puntate Silvia Perazzino







Pronti a giocare? Le botole stanno per riaprirsi. Da lunedì 12 giugno su Canale 5 Gerry Scotti vi aspetta con un ciclo di nuove puntate di "Caduta libera". E sulla botola centrale, a difendere il titolo, tornerà il campionissimo Michele Marchesi, che con ben 98 partite all’attivo ha battuto tutti i record nella storia del game show. Prima di lui, il record era stato stabilito da Nicolò Scalfi, rimasto imbattuto per 88 puntate (vincendo 812.000, comprese tre puntate nel torneo Campionissimi). Diventato campione il 5 novembre 2021, Michele, fino al 18 novembre scorso, ha superato il gioco finale de “I dieci passi” per ben 15 volte, vincendo un montepremi complessivo di 646.000 euro.

Se anche voi volete mettervi in gioco, la ricerca di talenti come l’attuale campione in carica è in corso. E per partecipare ai casting della prossima edizione, basta scrivere alla mail castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per salire sulle botole, però, è necessario rispettare alcuni requisiti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili e non soffrire di cuore o mal di schiena. E se a giocare sono le signore, ricordarsi di lasciare a casa i tacchi alti. Il programma è tratto dal format israeliano "Still Standing", va in onda nella fascia preserale di Canale 5 dal 4 maggio 2015 e viene trasmesso in circa 20 paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia e Turchia.