Si torna a viaggiare in “Camper” con Marcello Masi

Dal lunedì al venerdì alle 12.25 su Rai1 c’è il programma che porta in ferie i telespettatori Antonella Silvestri







Tutti in "Camper" per un nuovo avventuroso viaggio. Dal lunedì al venerdì alle 12.25 su Rai1 c’è infatti il programma che porta in ferie i telespettatori. E alla conduzione ritroviamo Marcello Masi. Mentre dal 19 giugno gli inviati Roberta Morise e Tinto riaccendono i motori del loro "Camper in viaggio", portandoci a scoprire tante meraviglie italiane.

Marcello, anche se lei è in studio, come sta vivendo questo nuovo viaggio?

«Quest’anno il programma si divide in due: la prima mezz’ora è gestita da Tinto e Roberta Morise, che saranno in giro per l’Italia. Mentre la seconda parte è affidata a me, che condurrò fino al Tg1. "Camper" è legato all’estate in tutte le sue declinazioni: dalle vacanze alla cultura, all’archeologia, all’arte dei mestieri. Noi intratteniamo il pubblico in maniera leggera senza però parlare solo di ombrelloni…».

Come scegliete le località?

«Ogni settimana c’è una regione italiana da perlustrare e noi abbiamo la fortuna di vivere in uno scrigno meraviglioso che offre mille spunti. Pur avendo girato il nostro Paese in lungo e in largo, non c’è puntata dove io non scopra qualcosa di diverso».

Qual è il suo rapporto con il camper e con la vacanza itinerante?

«Non ho mai viaggiato in camper ma devo ammettere che provo un po’ di invidia perché quello è un tipo di viaggio libero. L’estate rimane la nostra “comfort zone”, quello spazio fisico ed emotivo per dare sfogo alla nostra voglia di relax e spensieratezza».

Qualche consiglio su come godersi al meglio le vacanze?

«Difficile dare suggerimenti. È un po’ come quando mi si chiede qual è il vino migliore. Per me i luoghi belli fungono da batteria di ricarica personale per immagazzinare energia da spendere poi durante il resto dell’anno. E l’Italia è piena di questi giacimenti…».