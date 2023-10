Sigfrido Ranucci: «A “Report” dobbiamo tenere sempre i nervi ben saldi»

Il giornalista presenta la nuova edizione dello storico programma di inchieste di Rai3, che adesso va in onda la domenica Paolo Fiorelli







In una stanza della redazione di “Report” hanno incollato uno striscione di carta con la scritta “DOMENICA”, a caratteri cubitali. «È per evitare di concludere le puntate dicendo: “Ci vediamo lunedì prossimo”. Sapete, la forza dell’abitudine...» spiega l’autore e conduttore Sigfrido Ranucci. Infatti, “Report” trasloca: dall’8 ottobre andrà in onda alla domenica e non più al lunedì.

In onda al posto di “Che tempo che fa”. I critici vi aspetteranno con i fucili puntati...

«È una bella scommessa. Noi ce la metteremo tutta per non farlo rimpiangere. Certo, è un contesto completamente diverso: magari il pubblico della domenica ha un po’ più voglia di rilassarsi che di affrontare l’attualità. Cercheremo di conquistare anche loro».

Novità di questa stagione?

«Intanto non siamo mai partiti così presto, già a inizio ottobre. E poi avremo 40 minuti in più a puntata. Insomma, “Report” continua a crescere. L’ultima stagione con Milena Gabanelli (ideatrice e prima conduttrice del programma, ndr) era composta da 16 puntate da 85 minuti. Adesso saranno 28 da 140 minuti».

Nella prima puntata di che cosa parlerete?

«Un’inchiesta sulle cause dello spaventoso incidente ferroviario di Brandizzo, dove sono morti cinque operai. E poi torneremo a occuparci delle società di Daniela Santanchè».

E nelle puntate seguenti?

«Gli argomenti sono tantissimi. Dai problemi della sanità al Pnrr, e come dovrebbe essere usato per riqualificare le periferie, fino alle conseguenze dell’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Parleremo anche di temi che sono nei tg proprio ora: la morte di Matteo Messina Denaro e l’evoluzione della mafia, con particolare attenzione alla sua penetrazione in Veneto, e poi la guerra tra azeri e armeni...» .

Argomenti tosti. Un suo giornalista ha detto: «Non è vero che facciamo venire l’ulcera... ma guardateci con una buona tisana».

«A volte ci stupiamo anche noi delle brutture che scopriamo. Anche la città più bella, noi la vediamo dalle grate dei tombini... Eppure lo spirito è positivo: di fronte ai problemi ci interroghiamo sulle possibili soluzioni. Questo per noi è l’essenza del servizio pubblico. E poi denunciare gli abusi dei potenti è già un modo per renderli un po’ meno potenti».

Ci racconta una sua giornata-tipo?

«Alle 6.30 passo in rassegna tutti i giornali. Poi cerco di lavorare ai testi nella mattina, quando la mente è più fresca. Quindi passo al montaggio dei servizi, le riunioni di programmazione, le varie beghe legali: solo rispondere alle diffide prende un sacco di tempo! Alla fine per ogni puntata scriviamo 80-90 pagine di copione, che controlliamo tutti cinque volte. Si finisce che è notte».

Ma lei non dorme mai?

«Per fortuna sono un “breve dormitore”, l’ho preso da mia madre. Mi bastano tre o quattro ore a notte. Ma almeno tra le 2 e le 5 devo dormire bene, altrimenti sono uno zombi».

Con Milena Gabanelli vi sentite ancora, collabora in qualche modo o è un’epoca chiusa?

«Milena è la madrina di “Report”. Non collabora attivamente, ma ogni volta che ho bisogno di un consiglio so che posso contare su di lei».

Quali sono le inchieste che ricorda con più orgoglio?

«La prima che ho fatto per “Report” mi ha tolto davvero il (poco) sonno: era su Telecom, sentivo su di me gli occhi dei servizi segreti, un’ansia pazzesca... Poi ricordo con piacere quando scovammo la pinacoteca segreta del patron di Parmalat, perché aiutammo anche i creditori: i quadri furono battuti all’asta per 12 milioni. E poi l’inchiesta sull’uso delle armi al fosforo a Falluja, in Iraq: 18 minuti che fecero il giro del mondo».

Condurre le piace?

«Io ho dovuto inventarmi conduttore, all’inizio non volevo. Ma aveva ragione Milena: l’autore principale deve anche condurre, perché è l’unico che ha una visione globale di tutto il lavoro fatto dalla redazione. Poi fatico il doppio perché rifiuto di usare il “gobbo”, anche se trattiamo argomenti delicati. Non posso permettermi di sbagliare».

Si dice “Rèport” o “Repòrt”? Dove va l’accento?

«La pronuncia giusta è “Repòrt”. Ma ancora oggi l’80% degli spettatori mette l’accento sulla “e”. Noi non ci arrendiamo, è una campagna di lungo corso cominciata già da Milena».

Parliamo invece della “r” che lei pronuncia alla francese. Mai ricevuto critiche?

«Sì, ma non mi interessano. Invece mi ha fatto male quando insinuavano che io avessi “fatto fuori” Milena Gabanelli. Figuriamoci».

Le arrivano più complimenti o più attacchi?

«Gli attacchi spesso sono scomposti, velenosi. Querele temerarie, tentativi dei vari potenti di fare pressione sulla Rai... per questo dobbiamo mantenere i nervi saldi. La nostra forza più grande sta proprio nei complimenti e nell’affetto degli spettatori. Per noi sono come gli spinaci per Braccio di Ferro, come ha detto qualche tempo fa il nostro inviato Daniele Autieri. A volte l’affetto della gente è davvero commovente e ci dà il senso dell’importanza di quello che facciamo. Insomma: chi mi supporta mi aiuta ad affrontare chi non mi sopporta».