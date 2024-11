Silvia Toffanin: «A “This is me” celebriamo i talenti di “Amici”»

Tre appuntamenti su Canale 5 per festeggiare la “scuola” di Maria De Filippi. «Che emozione per me!» dice la conduttrice Enrico Casarini







Ventiquattro anni, centinaia di ragazzi usciti dalla sua “factory” e tra questi molti che hanno visto il loro sogno realizzarsi, diventando, nel corso degli anni, protagonisti assoluti del mondo della musica e della danza.

Stiamo parlando del fenomeno “Amici”, che Canale 5 si appresta a celebrare e raccontare con tre grandi prime serate condotte da Silvia Toffanin, dal titolo “This is me”.

Di “This is me” Silvia ne aveva parlato in un’intervista a “Sorrisi”: «Ho sempre detto che “Verissimo” per me era abbastanza, ma celebrare i talenti usciti da questa “scuola” eccezionale è un’idea bellissima, una proposta che non potevo non accettare e che mi rende felice» aveva spiegato.

Prodotto da Fascino Pgt, la società di produzione di Maria De Filippi, con la regia di Andrea Vicario e la direzione artistica di Stéphane Jarny, che da qualche anno cura il “serale” di “Amici”, “This is me” sarà uno show in cui si intrecceranno musica, danza e momenti di puro divertimento (sono previsti più di 60 ospiti, con un cast curato da Friends & Partners) e dove incontreremo molti degli artisti che hanno fatto la storia del talent.

Incontri veri, profondi, perché non solo si esibiranno, ma racconteranno sé stessi, come suggerisce proprio il titolo, il loro percorso ad “Amici” e tutto quello che è successo dopo. E lo faranno con Silvia Toffanin, che con la sua esperienza a “Verissimo” ha una speciale capacità di raccogliere le confidenze e le emozioni più intime dei suoi ospiti e che nel corso degli anni molti di questi ragazzi li ha incontrati e visti crescere.

Tra le stelle uscite dal talent, per fare un esempio, c’è Emma: nella prima puntata Silvia ne ripercorrerà la storia, dall’iscrizione ad “Amici” (a sua insaputa: fece tutto la mamma) alla vittoria nella nona edizione del talent e all’enorme successo ottenuto negli anni seguenti, non solo come cantante ma anche come attrice, passando per le sue emozioni più personali.

«“Amici” non è solo un programma di successo, Maria De Filippi è riuscita negli anni a creare un luogo dove i ragazzi hanno la possibilità di imparare, mettersi in gioco e confrontarsi quotidianamente con grandi professionisti» dice Silvia Toffanin. «Il risultato è evidente: dalla sua “factory” sono usciti artisti che si sono affermati nel mondo della musica e della danza anche a livello internazionale».

E la lista di quelli che saranno ospiti, l’abbiamo detto, è lunghissima: però prepariamoci ad Elodie, Alessandra Amoroso, Irama, Annalisa, Stash, Alberto Urso, Petit, Holden, la vincitrice dell’ultima stagione Sarah… Ai talenti del programma di Maria De Filippi si uniranno poi, in “featuring”, anche importanti nomi del panorama musicale italiano come i Pooh, Il Volo e Fabri Fibra.

Imperdibili anche i momenti dedicati alla danza. In ogni puntata, oltre ad avere in studio alcuni ballerini nati nel programma di Maria De Filippi (tra questi, Giuseppe Giofrè ed Elena D’Amario) vedremo una coreografia che evocherà sigle storiche di “Amici” e sarà eseguita da tre interpreti come Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, storici insegnanti del programma.

“This is me” sarà un grande spettacolo di prima serata e Silvia Toffanin ora ne diventa protagonista: «L’emozione per questo esordio è grande, e l’obiettivo è fare prima di tutto un programma che intrattenga e diverta il pubblico e restituisca la fiducia che Maria De Filippi ha riposto in me».