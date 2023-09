Silvia Toffanin: «A “Verissimo” vi prometto tante splendide sorprese»

Diciotto anni da conduttrice del talk show di Canale 5 Silvia Toffanin conduce “Verissimo” dal 2006 Credit: © Pier Paolo Ferreri Barbara Mosconi







Silvia Toffanin è tornata a “Verissimo” per la 18a stagione consecutiva. Diciotto anni da conduttrice del talk show di Canale 5. È diventata “maggiorenne” tra un’intervista e l’altra, prima il sabato pomeriggio e, da qualche anno, anche la domenica. Migliaia di storie raccontate dai protagonisti, i numeri sono ormai a tripla cifra: solo nella scorsa stagione, da settembre a maggio, si contano oltre 30 weekend, 67 puntate e 2 mila contributi tra servizi, clip e videomessaggi.

Con il suo inconfondibile stile, sobrio, ma partecipe, composto e insieme accogliente, Silvia Toffanin ospita tanti personaggi. Volti dello spettacolo, ma non solo. Arrivano, si siedono di fronte a lei, Silvia sorride e inizia con le domande.

Sarà l’innata riservatezza, sarà la dolcezza dello sguardo, fatto sta che spesso gli intervistati si sentono talmente a proprio agio che dimenticano telecamere e pubblico (e vari milioni di telespettatori a casa) e cominciano a raccontarsi in maniera diversa e nuova, tirando fuori pensieri, parole e ricordi personalissimi che in altre occasioni si sono trattenuti dal confidare. A volte ci scappano pure le lacrime e non solamente quelle dell’intervistato. La conduttrice è la prima a rimanere toccata dai racconti e a non nascondere le emozioni.

A debuttare lo scorso weekend nello studio di “Verissimo” sono stati, tra gli altri, Gianmarco Tamberi, fresco di Medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica a Budapest; la giornalista Myrta Merlino, neo conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, il grande Massimo Ranieri, Sonia Bruganelli e il marciatore Alex Schwazer, tra i concorrenti del nuovo “Grande Fratello”.

Ma questo è solo l’inizio di una stagione che promette di essere coinvolgente e appassionante. E così Silvia ci svela in anteprima qualche ospite in arrivo: «So di fare felici i lettori e le lettrici di Tv Sorrisi e Canzoni e il nostro pubblico» confida la conduttrice «anticipandovi che nelle prossime puntate avremo ospiti due personaggi amatissimi della soap di Canale 5 “Terra amara”: l’attore Ugur Gunes, che interpreta Yilmaz, e Murat Unalmis, che nella storia è il suo rivale Demir». Ma le sorprese non sono finite: «Parleremo d’amore con Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, per la prima volta insieme in tv». L’onorevole, ex ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento nel governo Renzi, e l’attore romano famoso per “La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa” sono fidanzati da tre anni, ma finora non hanno mai raccontato davanti alle telecamere la loro relazione e i loro sentimenti.

Altri ospiti, altre emozioni: la lista è lunga. «Avremo in studio per un’intensa intervista anche Emanuele Filiberto di Savoia e rivivremo con Alena Seredova le emozioni del suo matrimonio con Alessandro Nasi».

Insomma, una ripartenza densa di ospiti speciali. La scorsa stagione Silvia Toffanin tra il sabato e la domenica pomeriggio ha realizzato più di 300 interviste. Un numero incredibile. Ma ce n’è una in particolare, stando alle sue parole e alle immagini che è possibile rivedere sul sito Mediaset Infinity, che occupa un posto speciale: è l’intervista a Maurizio Costanzo, l’ultima fatta in televisione dal noto giornalista, lo scorso 8 gennaio, qualche settimana prima della sua scomparsa che ha lasciato una grande tristezza e un gran vuoto.

«Per me è stato un vero onore poterlo intervistare» confessa Silvia. «La sua è stata una grande lezione di giornalismo e di vita che ricorderò con affetto per sempre».

Tornando ai numeri: questo è il terzo anno consecutivo che il talk show pomeridiano raddoppia nella settimana occupando tutto il weekend. E i risultati danno grandi soddisfazioni: nella passata stagione il programma di Canale 5 ha raccolto una media di 2.213.000 spettatori (con il 22,7% di share) il sabato e 2.388.000 (con il 20,6% di share) la domenica. Ma a lei, che ormai è diventata un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, che sensazioni dà avere un così vasto e fedele pubblico che la segue di weekend in weekend? «Mi fa un enorme piacere sapere di fare compagnia a così tante persone» afferma Silvia. E aggiunge: «Sento, però, anche molto forte la responsabilità di entrare nelle loro case, per questo cerco di farlo con la massima attenzione e rispetto». E ci riesce benissimo.