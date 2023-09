Silvia Toffanin riparte con “Verissimo”

Doppio appuntamento il 9 e il 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5 Barbara Mosconi







Silvia Toffanin riparte sabato 9 settembre e a seguire domenica 10 settembre con il doppio appuntamento di "Verissimo". Due pomeriggi pieni di personaggi, storie e notizie grazie alla presenza di tanti ospiti, interviste, servizi e molte sorprese.

Silvia Toffanin è alla sua 17° stagione a "Verissimo" ed è il terzo anno consecutivo che l’appuntamento pomeridiano raddoppia occupando tutto il weekend. Nella passata stagione il talk show di Canale 5 ha raccolto grande successo di pubblico con una media di 2.213.000 spettatori il sabato e 2.388.000 la domenica.

Non solo spettatori, ma anche “follower”. Il profilo Instagram del programma vanta 1,8 milioni di seguaci e viene continuamente aggiornato anche quando il talk show non è in onda.

Il “cuore” del programma sono le interviste realizzate in studio da Silvia Toffanin. Tra quelle memorabili della passata stagione si ricorda l’intervista a Cristina Scuccia (ex suor Cristina) che si è mostrata per la prima volta al pubblico televisivo senza il velo. Tra gli ospiti in esclusiva c’è stato monsignor Georg Gänswein, che ha affiancato papa Benedetto XVI per 20 anni. E inoltre Pietro Orlandi con una commovente testimonianza in cui ha ripercorso la vicenda della sorella Emanuela, la ragazza della Città del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983.

La lista delle star non solo italiane che esi sono avvincendate negli anni è lunghissima. Tra i tanti nomi si ricordano Madonna, Cher, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Sharon Stone, Renée Zellweger, Ron Howard, Tom Hanks, Shakira, Robbie Williams, Monica Bellucci, Carla Bruni, Pamela Anderson, Carol Alt, Claudia Schiffer e Javier Zanetti.