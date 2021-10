Simona Ventura e Paola Perego, la nuova coppia del mattino in “Citofonare Rai2”

Il nuovo programma di Rai2 va in onda dal 3 ottobre dalle 11.15 alle 13 Simona Ventura e Paola Perego Antonella Silvestri







Metti una domenica mattina… Ma, soprattutto, metti a condurre in coppia due primedonne della tv italiana. Paola Perego e Simona Ventura sono le padrone di casa di "Citofonare Rai2", il nuovo programma di Rai2 in onda dal 3 ottobre dalle 11.15 alle 13.

Le due conduttrici aprono la porta agli amici della domenica in un giocoso viavai di attori, cantanti, esperti di vario genere, imitatori e anche un astrologo. L’atmosfera è quella del giorno di festa, dove ognuno porta qualcosa per il pranzo. Paola e Simona, per la prima volta, sono insieme sullo stesso palco, che hanno pensato di dividersi in piena armonia. Tante rubriche ma anche giochi, come quelli telefonici in cui le persone da casa possono interagire in diretta con le due conduttrici e vincere premi. La nuova coppia è già al lavoro e non vede l’ora di ricevere gli ospiti.

Vi conoscete da anni poi vi siete perse di vista. È stato per caso di domenica il giorno in cui vi siete scoperte amiche?

Paola: «Sì, lo ricordo bene. Eravamo a Roma e siamo andate a cena insieme. Da lì è partito tutto».

Simona: «Ci frequentiamo dal 2017. Siamo legate da affinità elettive. Era da un po’ di tempo che dicevamo di lavorare in tandem».

Che sapore ha per voi la domenica?

Paola: «Familiare quando i ragazzi erano piccoli, professionale quando lavoravo. Oggi ne approfitto per fare piccoli lavoretti in casa».

Simona: «Da bambina con i miei genitori. Crescendo è sempre stato un giorno lavorativo, facendo la giornalista sportiva. Ho condotto per dieci anni "Quelli che... il calcio". Negli anni è diventata la domenica delle gite fuori porta. Ora è più casalinga. Dal 3 ottobre sarà di nuovo lavoro e vacanza, perché sia io che Giovanni (Terzi, il suo compagno, ndr) - che farà parte del cast di "Unomattina in famiglia" - saremo a Roma tutti i weekend».

Quali sono i ricordi più belli legati a questo giorno di festa?

Paola: «Le domeniche con mia nonna materna, che abitava in campagna. Io, mia sorella e i miei due cugini, nella completa spensieratezza, giocavamo e ci divertivamo a rubare le pannocchie, le uova dal contadino...».

Simona: «Anch’io ricordo le domeniche con le nonne. E quelle a sciare, abitando con la mia famiglia prima ad Aosta e poi a Chivasso. Poi, quando sono diventata tifosissima del Torino, non mi perdevo una partita».

È spesso anche il giorno delle grandi pulizie. Le vostre mamme vi chiedevano di aiutarle?

Paola: «Mia madre puliva tutti i giorni. Aveva la “fissa” della lucidatrice, che io odio ancora oggi. E poi mentre mia sorella cucinava, perché era bravissima, a me toccava lavare pile di piatti».

Simona: «Io e mia sorella Sara ci dividevamo la pulizia della cucina e della nostra cameretta».

Qual è il vostro piatto preferito in questo giorno?

Paola: «Da quando sono diventata nonna di Pietro ho cambiato gusti. Ho imparato finalmente a cucinare e metto in tavola pasta al tonno o, grazie al Bimby, quella al pesto con il basilico fresco».

Simona: «La pizza. La divorano tutti a casa. Ne do un po’ anche al mio cane. E poi invento al momento, toast con avocado. Organizzo spesso dei brunch».

Qual è la canzone che vi lega al ricordo della domenica?

Paola: «Il rumore del passaggio velocissimo delle macchine sull’autostrada vicina alla cascina di mia nonna. Mi addormentavo così la domenica pomeriggio e ancora oggi è un suono che mi concilia il sonno».

Simona: «"Domenica bestiale" di Concato e "Buona domenica" di Venditti».

Quando siete ospite l’una a casa dell’altra, cosa portate?

Paola: «Una bottiglia di vino».

Simona: «Il mio squisito tiramisù».

E cosa offrirete al pubblico?

Paola: «Cercheremo di strappare un sorriso e di dare consigli utili e pratici».

Simona: «Faremo compagnia agli spettatori a casa, regalando loro buonumore».