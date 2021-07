Simona Ventura torna con “Discovering Simo”

Da sabato 24 luglio su Real Time, la seconda stagione del suo programma dedicato al racconto delle perle del territorio italiano Simona Ventura Matteo Valsecchi







Siamo in piena estate e gli italiani si sono rimessi in viaggio. Certo, con tutti i limiti e le precauzioni del caso per via della pandemia, molti sono spinti da un grande obiettivo: riscoprire le bellezze del nostro Paese. Chi può darci una mano a conoscere meglio alcuni angoli d’Italia è Simona Ventura che da sabato 24 luglio alle 15.40 su Real Time torna in onda con la seconda stagione di "Discovering Simo", il suo programma che è proprio dedicato al racconto delle perle del territorio italiano.

In questa nuova avventura, Super Simo ci prenderà per mano per mostrarci i segreti della regione che l’ha vista nascere, l’Emilia Romagna: lei, infatti, sebbene sia cresciuta in Piemonte è nata a Bentivoglio, in provincia di Bologna.

Il programma ci porterà a Parma, Piacenza passando per Modena, Faenza, Cesenatico, Rimini e Santarcangelo di Romagna, per poi chiudere in bellezza proprio nei luoghi dell’infanzia di Simona: Bologna e l’Appennino Tosco-Emiliano. La conduttrice mostrerà le eccellenze territoriali, ma anche posti e persone a cui si sente particolarmente legata, con un occhio di riguardo per le figure femminili, alcune delle quali legate al mondo dell’impresa e dell’ambientalismo.

Naturalmente non mancherà uno spazio dedicato alla cucina tradizionale: Simona, da suggestive location, insieme con sua mamma Anna e sua sorella Sara preparerà alcuni piatti tipici emiliano-romagnoli. Infine troveremo anche tanti ospiti, amici di Simona e anche amici nostri come Mirko Casadei (musicista e figlio del mitico Raoul), Rosa Fanti (la moglie dello chef Carlo Cracco), Gene Gnocchi, l’ex calciatore Gianluca Pagliuca e il musicista Alessandro Ristori. Tutti accoglieranno Simona in casa propria per parlare della loro regione, ma non solo. Insomma resta solamente da preparare la valigia...