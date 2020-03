Sky Arte accessibile in streaming gratuitamente per tutti

24 Marzo 2020 | 15:50 di Giulia Ausani

L'arte per tutti. Per rendere più piacevole questo periodo di quarantena in cui è essenziale restare a casa per contrastare il diffondersi del coronavirus, Sky ha deciso di permettere a tutti di accedere gratuitamente ai contenuti del canale Sky Arte.

Da mercoledì 25 marzo, sul sito del canale sarà possibile accedere al palinsesto completo del canale, tra film e documentari che raccontano l'Italia e il suo ricco patrimonio artistico e culturale.

Sky Arte proporrà in streaming una selezione del meglio dei suoi programmi dedicati al patrimonio culturale e artistico d’Italia. Tra questi troviamo "Sette Meraviglie", la serie che va alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; "Musei", che ci fa visitare i più importanti poli museali d'Italia e scoprire le ricchezze custodite all'interno; i grandi film d’arte di Sky che raccontano le vite e le arti di Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto.

E ancora "Italie Invisibili", che porta l’attenzione su luoghi in cui il tempo e la storia hanno lasciato il segno del proprio passaggio, e "Italian Season", la serie dedicata alle eccellenze artistiche del nostro paese. Spazio anche alla musica con le esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, con quelle di Franco Battiato nell’Hangar Bicocca di Milano e con le puntate più intense di "33 Giri – Italian Masters".